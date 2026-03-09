OSIM เปิดตัวแคมเปญ “Empowerment Begins with Self-Worth” ฉลองวันสตรีสากล ตลอดเดือน มี.ค. 69

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (International Women’s Day) OSIM (โอซิม) ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพระดับโลก เปิดตัวแคมเปญ “Empowerment Begins With Self-Worth” ตลอดเดือนมีนาคม 2569 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพลังของผู้หญิงยุคใหม่ โดยสะท้อนอินไซต์สำคัญของลูกค้าที่ต้องรับมือกับหลากหลายบทบาทในชีวิตประจำวัน แคมเปญดังกล่าวมุ่งปรับมุมมองต่อความหมายของพลังผู้หญิง โดยผู้หญิงยุคใหม่ไม่ได้ต้องการทำมากขึ้น (Push Harder) แต่ยินดีเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง (Choose Smarter) ผ่านแนวคิด “การเห็นคุณค่าในตัวเอง” คือ จุดเริ่มต้นของพลังที่ยั่งยืน พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ด้วย “OSIM uDivine V3 Smart Massage Chair” ควบคู่กับกิจกรรมและสิทธิพิเศษตลอดเดือน มี.ค. ตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
เจาะอินไซต์ผู้หญิงยุคใหม่ สู่แนวคิด “Empowerment Begins With Self-Worth”
ท่ามกลางโลกที่ผู้หญิงต้องรับมือกับหลายบทบาทในเวลาเดียวกันตั้งแต่การทำงาน การดูแลครอบครัว ไปจนถึงการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง OSIM มองว่า “Empowerment” ในวันนี้ ไม่ใช่การทำให้มากขึ้น หรือผลักดันตัวเองให้ไปไกลกว่าเดิมเสมอไป แต่คือความสามารถในการ “เลือก” อย่างชาญฉลาดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิต เลือกสิ่งที่คุ้มค่ากับเวลา และเลือกสิ่งที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริง ผู้หญิงยุคใหม่ไม่ได้ต้องการพิสูจน์ตัวเองผ่านปริมาณของความสำเร็จ แต่ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพของชีวิต” มากขึ้นทั้งในมิติของความสมดุล สุขภาพ และการดูแลตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้หญิงเข้าใจดีว่า การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย แต่เป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งในระยะยาว จากอินไซต์นี้ OSIM จึงนิยาม Women’s Empowerment ในมุมใหม่ว่าพลังที่ยั่งยืน…ไม่ได้เกิดจากการทำมากขึ้นแต่เกิดจากการ “เลือกให้ดีขึ้น”ภายใต้แนวคิด“Empowerment Begins With Self-Worth”การเห็นคุณค่าในตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกการตัดสินใจรวมถึงการเลือกโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตในเวลาเดียวกัน
ชู OSIM uDivine V3 Smart Massage Chair นวัตกรรมเพื่อการดูแลตัวเองอย่างชาญฉลาด สำหรับผู้หญิงยุคใหม่
ภายใต้แนวคิด “Empowerment Begins With Self-Worth” แบรนด์เชื่อมั่นว่า การพักผ่อนที่มีคุณภาพคือ ส่วนหนึ่งของการเคารพคุณค่าในตัวเอง สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่มีเวลาจำกัด การดูแลตัวเองจึงต้อง “ครบ จบ และมีคุณภาพ” ในช่วงเวลาที่บริหารจัดการได้ เก้าอี้นวดอัจฉริยะ “OSIM uDivine V3 Smart Massage Chair” จึงเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้า ที่สะท้อนแนวคิดการเห็นคุณค่าในตัวเอง การพักผ่อนคือการให้เกียรติตัวเอง และการดูแลสุขภาพคือการลงทุนระยะยาวเพื่อความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
OSIM uDivine V3 Smart Massage Chair เก้าอี้นวดอัจฉริยะพร้อมดูแลคุณเป็นพิเศษตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า มากับเทคโนโลยี AI อัจฉริยะที่สามารถวัด ติดตาม และวิเคราะห์ความเครียดของร่างกายได้อย่างแม่นยำ โดดเด่นด้วยฟังก์ชัน ได้แก่ V-Hand Technology มอบการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุด เพื่อลดความเมื่อยล้าจากกิจวัตรประจำวัน, 4-Hand Massage ลูกกลิ้งนวดอัจฉริยะ 4 ชุดที่ทำงานเสมือนมีนักนวด 2 คนพร้อมกัน ทั้งส่วนบน และส่วนล่างของร่างกายอย่างกลมกลืน, Smart App Control สัมผัสประสบการณ์การนวด และการควบคุมเก้าอี้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยแอปฯ OSIM Well-being และผ่อนคลายไปกับ Bluetooth Speaker มอบประสบการณ์เสียงดนตรีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น OSIM Music หรือเพลงโปรดของคุณเอง
ผนึกพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษ ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ตลอดเดือน มี.ค. 69
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งพลังผู้หญิง OSIM จึงได้จัดแคมเปญพิเศษ “Empowerment Begins With Self-Worth” พร้อมผนึกแบรนด์พันธมิตรชั้นนำมอบสิทธิพิเศษตลอดเดือน มี.ค. 69 สำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของ OSIM uDivine V3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงยุคใหม่ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเอง อันเป็นจุดเริ่มต้นของพลังที่ยั่งยืน
+ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี รับสิทธิประโยชน์มากมาย ระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 2569
- รับฟรี uMask Eye Massager มูลค่า 1,990 บาท เมื่อมียอดซื้อครบ 10,000 บาทขึ้นไป
- รับฟรี uZap Body Vibration Exercise Machine มูลค่า 32,990 บาท เมื่อซื้อเก้าอี้นวด OSIM รุ่นใดก็ได้
- ดูแลสุขภาพและความผ่อนคลายสำหรับผู้หญิง ชวนเพื่อนช้อป รับส่วนลดเพิ่มทันที 500 บาท เมื่อทั้งคุณและเพื่อนซื้อสินค้าร่วมรายการ สูงสุดถึง 10,000 บาท
- พิเศษสุด! รับส่วนลด 50% สำหรับการซื้อเครื่องนวดเท้า uStiletto จากปกติ 20,990 บาท เหลือเพียง 10,495 บาท
- นอกจากนี้ สมาชิกบัตรเคทีซียังสามารถผ่อน 0% นาน 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 38,000 บาท หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาทเมื่อชำระเต็มจำนวน คุ้มค่ายิ่งขึ้น เมื่อแลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 15% ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
หมายเหตุ: ผู้ถือบัตรเครดิตควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี ผู้ถือบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” ควรกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 20%-25% ต่อปี
+ เติมเต็มประสบการณ์แห่งการผ่อนคลายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รับสิทธิพิเศษจาก THANN แบรนด์ไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับพรีเมียม ที่ร่วมส่งต่อแนวคิดการดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้ง พิเศษสำหรับช่วงแคมเปญตลอดเดือนมีนาคมนี้ ลูกค้าที่ซื้อเก้าอี้นวด OSIM มูลค่า 130,000 บาทขึ้นไป รับบัตรของขวัญบริการ Wellness Zone 60 นาที มูลค่า 2,000 บาท ที่ THANN สาขา ONE Bangkok ช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้กับร่างกาย และคืนสมดุลให้กับจิตใจ เพื่อความสมบูรณ์แบบในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีบริการต่างๆ อาทิ Himalayan pink salt Onsen, Aromatherapy steam bath, Salt therapy room เป็นต้น
+ ยกระดับประสบการณ์การดูแลตัวเองให้เหนือขึ้นไปอีกขั้น สำหรับสมาชิก OSIM VIP Card และผู้เป็นเจ้าของรถ PORSCHE ด้วยสิทธิประโยชน์ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่วนลดเพิ่มเติม 10% (On Top) พร้อมเงื่อนไขพิเศษเฉพาะบุคคล รวมถึงการดูแลหลังการขายที่ยาวนานยิ่งขึ้น เพื่อความมั่นใจในระยะยาว ในโอกาสพิเศษอย่างเดือนเกิด ยังสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ช่วยเติมเต็มช่วงเวลาสำคัญของชีวิต ขณะเดียวกันยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ นี้ให้กับคนใกล้ตัว ผ่านโปรแกรมแนะนำเพื่อนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาวอีกด้วย
แคมเปญ “Empowerment Begins With Self-Worth” ตลอดเดือนมีนาคมนี้ OSIM ขอเชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนกลับมาตั้งคำถามกับความหมายของ “พลัง” ในแบบของตัวเองอีกครั้ง เพราะในบางครั้ง ความแข็งแกร่งอาจไม่ได้เริ่มจากการก้าวไปข้างหน้าเสมอไป แต่อาจเริ่มจากการหยุดพัก…อย่างมีคุณค่า เมื่อผู้หญิงเลือกเห็นคุณค่าในตัวเอง การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นรากฐานของความสมดุล ความมั่นคง และพลังที่ยั่งยืนในทุกบทบาทของชีวิต สัมผัส นวัตกรรมการดูแลสุขภาพจาก OSIM ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน OSIM ทุกสาขา พร้อมค้นพบประสบการณ์การดูแลตัวเองที่สะท้อนคุณค่าของคุณ ผ่านทุกช่องทางการติดต่อของ OSIM