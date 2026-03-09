เมกาบางนา รวมเมนูใหม่พร้อมเสิร์ฟ ทั้งเมนูเครื่องดื่มและขนมจาก 12 ร้านดัง

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนทุกคนก้าวสู่โลกใหม่ของความอร่อยสุดฟิน กับแคมเปญ “MEGA NEW ARRIVALS” ที่ยกขบวนเมนูใหม่ล่าสุดจาก 12 ร้านดัง มารวมตัวไว้ในที่เดียว ได้แก่ AU BON PAIN, CHONGDEE TEAHOUSE, CHUBBY DOUGH, FUKU MATCHA, IKEA, MATCHA & MORE, MOLTO, OLINO CREPE & TEA, TWIN MADE, WARABIMOCHI KAMAKURA, ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน และ น้ำเต้าหู้ปูปลา พร้อมมอบให้สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี! เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2569 เฉพาะที่เมกาบางนาเท่านั้น
อัปเลเวลความฟินกับเมนูใหม่ซิกเนเจอร์จาก 12 ร้านดัง ทั้งเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี! เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ได้แก่
AU BON PAIN ชวนสัมผัสความพรีเมียมของมัทฉะในรูปแบบใหม่กับ MATCHA BAGEL RED BEAN & CREAM CHEESE เบเกิลมัทฉะหอมเข้มตัดรสด้วยครีมชีสมัทฉะ และถั่วแดงญี่ปุ่นหวานกำลังพอดี เป็นความลงตัวที่ทั้งสดใหม่และแตกต่าง มูลค่า 135 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
CHONGDEE TEAHOUSE เติมความละมุนรับซัมเมอร์ด้วย PUDDING ON CLOUD สเลอปี้น้ำมะพร้าวมูสชาไทยพุดดิ้ง น้ำมะพร้าวตัดกับมูสชาไทยเข้มๆสไตล์ชงดี ท๊อปด้วยพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ให้สัมผัสหวานละมุน สดชื่นทุกคำ มูลค่า 145 บาท ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
CHUBBY DOUGH เสิร์ฟความฟินแบบเข้มข้นกับ PEANUT BUTTER โดนัทเนื้อนุ่มหอมกรุ่น ราดซอสถั่วลิสง รสกลมกล่อม ฟินแบบพอดีคำ มูลค่า 53 บาท ใช้เพียง 20 คะแนน แลกรับฟรี!
FUKU MATCHA เติมความสดชื่นกับเมนูใหม่ JASMINE CREAM CHEESE TEA เครื่องดื่มกลิ่นหอมมะลิละมุน ผสานครีมชีสเนื้อเนียน ให้รสสัมผัสหอมสดชื่นเหมาะกับวันร้อน ๆ มูลค่า 95 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
IKEA เพิ่มความซาบซ่ากับรสชาติใหม่ ๆ LYCHEE PEACH SODA โซดาหอมหวานลิ้นจี่และพีช เติมความสดชื่นทันที มูลค่า 59 บาท ใช้เพียง 20 คะแนน แลกรับฟรี!
MATCHA & MORE เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับมัทฉะระดับพรีเมียมกับ HAKU เมนูเข้มข้น หอมลึก รสนุ่มละมุน มูลค่า 180 บาท ใช้เพียง 60 คะแนน แลกรับฟรี!
MOLTO ชวนคลายร้อนด้วย MA-YONG CHID FRAPPÉ มะยงชิดปั่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว หอมเนื้อมะยงชิดแท้ๆ สดชื่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เติมสีสันให้ซัมเมอร์นี้สดใสยิ่งขึ้น มูลค่า 155 บาท ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
OLINO CREPE & TEA เติมความสดชื่นกับ ICED CITRUS TRIO JASMINE GREEN TEA ชาเขียวมะลิหอมละมุน ผสานซิตรัส 3 สายพันธุ์ ให้รสเปรี้ยวหวานลงตัว มูลค่า 119 บาท ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
TWIN MADE ชวนสัมผัสความหวานอร่อยกับเมนูสุดอินเทรนด์ DUBAI CHEWY COOKIE คุกกี้ช็อกโกแลตหนึบๆ สอดไส้ครีมพิสตาชิโอ ผสานความกรุบกรอบของเส้นคูนาฟาอย่างลงตัว มูลค่า 85 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
WARABIMOCHI KAMAKURA เสิร์ฟความหวานละมุนในแก้วกับ STRAWBERRY CHOCO LATTE WARABIMOCHI DRINK วาราบิโมจิรสสตรอว์เบอร์รีสด ผสานดัชโกโก้จากเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 155 บาท ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน เติมสีสันซัมเมอร์ไปกับเมนูใหม่ นมชมพูครีมชีส ขนาด 20 OZ. เครื่องดื่มสีหวานสดใสตัดด้วยครีมชีสเข้มข้น นัว พร้อมเนื้อสตอเบอรี่เพิ่มความสดชื่น มูลค่า 85 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
น้ำเต้าหู้ปูปลา เสิร์ฟความสดชื่นสไตล์เอเชียกับ น้ำเต้าหู้เกล็ดหิมะ วาราบิโมจิ เนื้อเกล็ดหิมะที่เนียนนุ่ม หอมถั่ว และเพิ่มความฟินด้วยวาราบิโมจินุ่มหนึบ เพิ่มมิติความอร่อยใหม่แบบไม่ซ้ำใคร มูลค่า 89 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
เมกาบางนา ขอเชิญสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส มาร่วมเปิดประสบการณ์รสชาติใหม่ กับแคมเปญ “ MEGA NEW ARRIVALS” ที่รวบรวมเมนูเปิดตัวใหม่ จาก 12 ร้านดัง เติมความสนุกให้ซัมเมอร์นี้เต็มไปด้วยสีสัน ความสดชื่น และโมเมนต์แห่งความสุขที่แตกต่างกว่าที่เคย สมาชิกสามารถใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับฟรี! ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2026 เฉพาะที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น