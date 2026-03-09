xs
เที่ยววีคเอนด์นี้ Market Things ที่ The StandardX ถนนพระอาทิตย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วีคเอนด์ของคุณจะ Worth it กว่าที่เคย! Market Things: Vintage I Art I Craft and Workshop งานที่รวบรวมของวินเทจ ของสะสม Art & Craft และเวิร์คช็อปจากครีเอเตอร์ตัวจริง อาทิ Smile Silver, Wishulada, Studio899, Basic Teeory, Mind-Hom ตลาดนัดชิค ๆ ที่รวมทุกสิ่งที่คนรักความ original จะตกหลุมรัก พร้อม Workshop สนุก ๆ ในบรรยากาศผ่อนคลาย จัดเต็มในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14-15 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ โรงแรม The StandardX, Bangkok Phra Arthit ถนนพระอาทิตย์


The StandardX, Bangkok Phra Arthit โรงแรมที่เข้าใจ aesthetic ดีพอ ๆ กับ vibe ของเมือง ผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับบรรยากาศของย่านเก่าแก่ที่มีเสน่ห์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างลงตัว ทำให้งาน Market Things เป็นประสบการณ์ที่ครบทั้งวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์ในวันเดียว ฟินกับตลาดนัดชิค ๆ แวะจิบกาแฟ แล้วกลับมาชิลอีกรอบก็ยังไหว เพลินกับตลาดนัดของคนมีดีไซน์สองวันเต็มตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่ม งานที่คุณจะได้ของสะสมและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ติดมือกลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้ม


พบกันที่งาน: Market Things: Vintage I Art I Craft and Workshop
วัน เวลา: เสาร์และอาทิตย์ที่ 14–15 มีนาคม 2568 เวลา 10.00–19.00 น.
สถานที่: The StandardX, Bangkok Phra Arthit ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
ค่าเข้าชม: ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย



















