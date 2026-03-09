คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
สิ่งที่สู้อุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปดูเหมือนว่าจะได้ใจใครหลายคน คุณภาพที่คับแก้วของคุณเริ่มฉายแววให้ผู้ใหญ่เห็นไม่ว่าจะคิดหรือทำการใดก็ดูจะเข้าตาไปซะทุกเรื่อง ข้อเรียกร้องได้รับการสนองตอบแบบทันทีทันควัน ขอความช่วยเหลืออะไรจากใครมักไม่ค่อยพลาด สำหรับข้อตกลงหรือข้อแลกเปลี่ยนเป็นไปแบบสมน้ำสมเนื้อ หนทางที่เคยตีบตันก็จะได้รับการอนุเคราะห์ให้ได้เจอทางสว่าง ยังคงจะต้องแอ็คทีฟต่อไปให้ต่อเนื่อง มีโอกาสที่ผลงานจากความคิดที่สร้างสรรค์จะได้รับรางวัล มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพียงชั่วข้ามคืน สำหรับบางเรื่องที่ยังเป็นเพียงนามธรรมก็อย่าเพิ่งคุยโวไป ดูข้อผูกมัดต่างๆในสัญญาให้ดีก่อนที่จะลงนาม ความอดทนต่อสิ่งที่เข้ามากระทบยังค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องที่ควรต้องปรับปรุงโดยด่วน มีสติพร้อมรับมือกับเรื่องที่เหนือความคาดหมายด้วยล่ะ
ด้านการเงิน สภาพคล่องไม่ดีเท่าควร ถ้ายิ่งมือเติบก็จะยิ่งกู่ไม่กลับ ปัญหาคือการจมไม่ลงของคุณเอง ไม่ค่อยหวงของ ใช้ทิ้งๆขว้างๆ มีแต่เรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แถมเจอเพื่อนพาจนอีกต่างหาก มิควรคาดหวังในสิ่งที่เลื่อนลอยหรือเป็นเพียงนามธรรม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมีติดพันมากพอสมควรเรียกได้ว่ามีคนที่ตาถึงพร้อมๆกันเยอะ น่าจะได้เจอสักคนที่โดนใจ ส่วนคนมีคู่ มีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันเยอะขึ้น สัมพันธภาพที่ดีหวนคืนมาอีกครั้ง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
มีภารกิจมากมายหลายหลากให้ได้ทำถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถจัดการให้เข้าที่เข้าทางได้เร็วกว่าที่คาดไว้มาก มักจะลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงหรือเดาทางคุณได้ยาก บางทีก็อาจไปขวางทางคนอื่นที่คิดว่าจะต้องได้กินหมูเข้าโดยมิได้ตั้งใจด้วยความขี้สงสัยและยิงคำถามแบบตรงๆซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ถึงกับวงแตกได้ เป็นจังหวะที่จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบแต่อาจจะผิดหวังเล็กน้อยกับสิ่งที่ได้รับเพราะความคาดหวังของคุณไปไกลกว่านั้นหากแต่สิ่งที่คุณทำนั้นพลอยทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับอานิสสงส์ไปด้วย ด้วยความเจ้ากี้เจ้าการที่มากไปอาจสร้างความหงุดหงิดใจให้ใครหลายคน อย่าใจร้อน ควรที่จะต้องมีความแยบยลและพิถีพิถันมากขึ้นกว่าเดิม มิควรอวดรู้อวดฉลาดให้ใครๆต้องหมั่นไส้ เลือกใช้อาวุธให้เหมาะแก่สถานการณ์ มิควรที่จะย่ำอยู่กับที่ ระวังอุบัติเหตุด้วยล่ะ
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่มาก แต่ถ้ายิ่งรู้จักใช้รู้จักจ่ายได้ก็จะยิ่งดีมาก แต่ก็มักจะได้เงินมาเติมในกระเป๋าทันเวลา ต้องพยายามรักษาส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์ของตนไว้ให้ดี ระวังทรัพย์สินเงินทองหรือข้าวของสูญหายเพราะเก็บไม่มิดชิดพอ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เป็นแม่สื่อแม่ชักให้ใครหลายคู่ พอถึงคราวตัวเองจะมีเหตุให้ต้องถูกเทนับครั้งไม่ถ้วน ส่วนคนมีคู่ ปัญหาเกิดจากอาการมโนไปเองและการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เสมอต้นเสมอปลาย
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ชุลมุนวุ่นวายไปหมด ติดๆขัดๆตลอด ต้องรบทั้งกับคนและกับงาน ความแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อเจออะไรที่ผิดหู ทางที่ดีคุณก็ควรวางตัวให้เป็นกลางไว้ เรื่องหยุมหยิมจุกจิกกวนใจมีเข้ามาไม่ขาดสาย บางทีต้องใช้ธรรมะเข้าข่มเมื่อถูกขัดคอในสิ่งที่นำเสนอหรือถูกคัดค้านในวิธีการ มิควรที่จะเสียเวลาไปกับการต่อความยาวสาวความยืด การทำงานร่วมกับผู้อาวุโสจะมีความสบายใจกว่าเพราะค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดและยังให้ข้อคิดในหลายๆเรื่องแก่คุณอีกด้วย ทักษะเฉพาะตัวบางอย่างทำให้คุณมีความโดดเด่นกว่าใครในหมู่มวล สามารถนำศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว บางท่านอาจจะถูกปรับย้ายหรือสลับหน้าที่แบบมิทันได้ตั้งตัว แต่มิว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดลองได้ตั้งใจทำก็ไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นความพยายามได้
ด้านการเงิน ไหลเวียนสะดวกพอสมควร ส่วนมากมาจากน้ำพักน้ำแรงตน แต่รายรับบางตัวอาจจะเข้าช้ากว่ากำหนดและต้องคอยตามเรื่องด้วย มีลาภปากหรือจะได้ของฝากจากต่างถิ่นแดนไกล
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีตัวเลือกเยอะ เพราะความที่มนุษยสัมพันธ์ดี ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์กันดี ครอบครัวอบอุ่น
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
คงต้องใช้หลากหลายวิธีการเพื่อที่จะฟันฝ่าไปให้ถึงเป้าหมาย เป็นจังหวะที่จะเจองานเข้าหลายรอบหลายเรื่องเกิดจากความเข้าใจผิดในตัวคุณหรือเจตนารมณ์ของคุณผิดไป เหน็ดเหนื่อยกับการอธิบาย มีเหตุที่ทำให้ต้องต้องเสียเครดิตและพลอยกระทบถึงผู้ที่หนุนหลังคุณอยู่อีก การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่ทำถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมาถูกทางแล้วนะ การเจรจาต่างๆควรต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่จึงจะบรรลุผลตามที่หวัง ระวังเจอปัญหาในลักษณะของความวัวยังไม่ทันหายความควายก็มาแทรกด้วยล่ะ ปลายสัปดาห์น่าจะออกสเต็ปได้ถนัดขึ้นและน่าที่จะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่าง จะมีคนเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นตัวหลักก็ตามแต่ก็จะขาดคุณซะไม่ได้ หลีกเลี่ยงการปะทะและรับคำท้าโดยเด็ดขาด
ด้านการเงิน มีสิทธิ์ที่เข้าเนื้อ รายจ่ายทะลุเพดาน ทยอยกันมาแบบพร้อมเพรียงโดยที่มิได้นัดหมาย หรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินซื้อเครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องอำนวยความสะดวกบางอย่างซึ่งเป็นการไปพบเข้าโดยบังเอิญ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หาคนที่โสดแท้จริงๆไม่ค่อยมี ที่สำคัญอย่าให้ความลุ่มหลงบังตาได้ก็แล้วกัน ส่วนคนมีคู่ อย่าเจ้าอารมณ์จนเกินไป เหวี่ยงแบบไร้เหตุผลจะยิ่งทำให้บรรยากาศแย่เข้าไปอีก
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ภารกิจรัดตัว ช่วงแรกๆอาจจะวุ่นๆหน่อยแต่ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ จะเห็นแนวทางที่ชัดเจนและมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ราศีเริ่มจับจากการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในฝีมือ จะได้รับการติดต่อทาบทามทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อที่จะได้คุณไปร่วมงานด้วย จะได้รับข้อเสนอพิเศษหรืออภิสิทธิ์บางอย่างเพื่อที่จะจัดการบางสิ่งให้ลุล่วงโดยเร็ว คงต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับเก็บกวาดงานที่คั่งค้างหรืองานที่ผู้อื่นทำไว้ไม่เรียบร้อยด้วย จะมีสังคมที่กว้างขวางขึ้นหรือเป็นที่รู้จักในวงกว้างดังนั้นจึงควรต้องรักษาภาพลักษณ์ด้วย ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมไม่ว่าจะงานใดก็ต้องเข้าไปมีเอี่ยวด้วยแทบทั้งสิ้น ชื่อเสียงกำลังขายได้ น้ำขึ้นต้องรีบตัก จะได้ร่วมงานกับผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลายวิชาชีพ มิตรภาพใหม่ๆจะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ในวันข้างหน้า
ด้านการเงิน มีเสถียรภาพ ไหลเวียนสะดวก มีเงินผ่านมือจำนวนมาก ได้ผลประโยชน์ที่เกินคุ้ม แต่ก็จะถูกเบียดเบียน มีรายจ่ายเกี่ยวกับภาษีสังคมหรือการปรับลุคเพื่อหน้าที่การงานหรือหน้าตาทางสังคม จำเป็นต้องตัดงบรายจ่ายบางอย่างที่ไร้ความจำเป็นลงบ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีเสน่ห์ มีคนมาติดพันเยอะแต่ก็จะเจอเป้าหมายได้ในที่สุด ส่วนคนมีคู่ เจอปัญหาสุขภาพรบกวน ความหงุดหงิดครอบงำทำให้ปะทะกันง่ายๆ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ต้องผจญกับสารพันปัญหาที่เรียงรายเข้ามาไม่ได้หยุดได้หย่อน มีความขัดแย้งขัดคอกระทบกระทั่งจนเกือบที่จะเหลืออดโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ ฟีดแบ็คไม่ดีอย่างที่คิด ต้องรีบแก้ไขข้อบกพร่องโดยด่วน ส่วนอะไรที่ดีอยู่แล้วก็อย่าไปทำให้ต้องยุ่งยากและสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ อย่าได้คิดเล็กคิดน้อยให้มากไปไม่ว่าจะกับเรื่องอันใดก็ตาม วิธีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือหักด้ามพร้าด้วยเข่าเห็นทีว่าคงใช้ไม่ได้ผล จะเจอการตัดสินใจที่ยากลำบาก บางทีอาจจะเกิดความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัว การขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือใดๆคงต้องใช้เวลาพอสมควรหรือจำเป็นที่จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญคือคุณต้องใจถึงหน่อยเท่านั้น ระวังถูกมัดมือชกและอุบัติเหตุไว้ด้วย ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมถือเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่ง
ด้านการเงิน มีช่องทางทำเงินเยอะ เป็นจังหวะที่จะได้สร้างความมั่นคงให้ตนเอง แต่ก็จะมีคนใกล้ชิดวนเวียนมารบกวนหยิบยืมอยู่เนืองๆ บางทีค่าตอบแทนที่ได้ก็มิใช่จะมาในรูปของตัวเงิน ระวังหนี้จะงอกเพราะคนอื่น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังจะช้ำใจเพราะไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดีก่อน ส่วนคนมีคู่ อาการผิดปกติบางอย่างทำให้เกิดข้อสงสัย ทำให้ต้องจับตาดูอยู่เงียบๆ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
งานรุม มีโอกาสได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆ จะมีคนมาชักชวนให้ทำนั่นทำนี่ตลอดคงจะต้องใช้ดุลยพินิจและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ขาดด้วยแต่บางทีก็อาจจะเป็นเพียงแค่หุ้นลมเพราะเพียงแค่ชื่อเสียงของคุณกำลังขายได้ ผลงานจะได้รับคำชมและความนิยมอย่างที่คุณเองก็คาดไม่ถึง ไปที่ไหนใครๆก็ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ มีโอกาสได้เข้าสังคมที่หลากหลายมากขึ้น ได้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากการพูดคุยหรือได้เรียนรู้ศาสตร์บางอย่างแบบครูพักลักจำด้วย ท่านอาจจะต้องรีบเคลียร์งานเก่าที่ค้างเติ่งและเตรียมวางแผนงานขั้นต่อไป ระวังปัญหาซ้ำรอยเดิมหรือวัฏจักรเดิมจะกลับมา ด้วยความเป็นกันเองอาจทำให้ไม่ได้ระวังคำพูดซึ่งก็จะทำให้ขุ่นเคืองใจกันได้ ความสำเร็จใดๆที่ได้มามักจะมีผู้สนับสนุนช่วยกรุยทางให้ จะมีการต่อสัญญว่าจ้างต่อไปอีก
ด้านการเงิน มีใช้ไม่ขาดมือแต่ก็จะประมาทมิได้ ต้องคำนวณเงินในกระเป๋าให้ดีก่อนที่จะซื้ออะไรๆ จะได้สินน้ำใจหรือได้บางสิ่งมาชดเชยกับของที่ต้องเสียไป จะสูญเงินฟรีเพราะความใจร้อนใจเร็วเกินเหตุ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เรื่องรักน่าที่จะสมหวังได้ไม่ยากโดยเฉพาะเมื่อมีผู้ใหญ่ช่วยเป็นสื่อให้ ส่วนคนมีคู่ มีโรแมนติคกันบ้างเบาๆแต่ทำเอาหลายคนตาร้อนกันไป
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
มีหลายสิ่งที่อยากจะทำ ไอเดียกระฉูดแต่ต้องเลือกให้ดียึดเอาเรื่องของความเป็นไปได้ตามความเป็นจริงเป็นที่ตั้ง มิควรคิดทำอะไรที่เกินตัว ความคิดสร้างสรรค์และความแตกต่างยังเป็นจุดขายที่ดีเสมอ ต้องพร้อมลุยเมื่อต้องร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งก็อาจจะต้องทำงานแบบถึงไหนถึงกัน ทำหน้าที่แบบสมบุกสมบัน บางทีอาจจะต้องกลายเป็นที่ปรึกษาจำเป็นทั้งเรื่องของงานและส่วนตัวอีกต่างหาก จะมีเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานเนื่องจากมีการซ่อมแซมหรือปรับฮวงจุ้ยเกิดขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและไม่ต้องย่ำอยู่กับที่ ท่านอาจจะถูกส่งไปอบรมทางด้านวิชาการหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมทักษะซึ่งทำให้ได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นและสามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ในอนาคต
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอสมควร มีรายได้เสริม มีเงินพอที่จะโปะหนี้ เด็กเล็กใช้เงินเปลือง มีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอะไรบางอย่าง ระวังถูกตุกติกในผลประโยชน์หรือถูกเอาเปรียบในสัญญา
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่รู้สึกปลื้มเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเห็น ถึงขั้นประหม่ากันเลยทีเดียว ส่วนคนมีคู่ เหตุที่ทำให้ต้องทะเลาะกันหนีไม่พ้นเรื่องเก่าเกี่ยวกับมือที่สาม
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ต้องพยายามตามน้ำไปเรื่อยๆก่อน อะไรที่หยิบจับทำหรือริเริ่มด้วยตนเองดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเวิร์ค รวมถึงอาจจะต้องรับศึกหนักหลายด้านด้วย หาคนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระได้ค่อนข้างยาก มีเหตุให้ต้องลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะจะหยิบจับมาก่อน ถูกมองข้ามความสำคัญหรือมีใครบางคนถือวิสาสะทำในสิ่งที่เป็นการข้ามหน้าข้ามตาคุณจนทำให้ต้องมีปากเสียงหรือบาดหมางกันได้ คนรอบข้างมักจะนำเอาความยุ่งยากและเดือดร้อนมาให้ หาความสงบไม่ค่อยได้ ถูกเอาเปรียบกินแรง เป็นช่วงที่มักจะมีความคิดอ่านสวนทางกับคนอื่นตลอด บางท่านก็อาจจะไม่มีกะจิตกะใจทำอะไร อาการเซ็งกำเริบ ระวังจะถูกบิดพริ้วในเงื่อนไขข้อตกลงที่ทำกันไว้จนอาจบานปลายกลายเป็นคดีความฟ้องร้องกันเกิดขึ้น หากได้เปลี่ยนบรรยากาศการทำงานหรือพาตนเองให้หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจได้จะเป็นการดี ระวังอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพด้วยล่ะ
ด้านการเงิน รายรับไม่มาตามนัด กำเงินที่มีอยู่ไว้ให้แน่น คิดก่อนควัก แต่จะพบลู่ทางใหม่ในการหารายได้เสริม จะได้ทุนรอนจากผู้ใหญ่ จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของเก่าโบราณที่ตกทอดกันมาไว้ในครอบครอง ระวังหนี้สินพอกพูนจากการประมาณการที่ผิดพลาด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังต้องตามหาเพื่อนร่วมทางต่อไปก่อน ส่วนคนมีคู่ พฤติกรรมไม่เป็นที่น่าวางใจทำให้มีเรื่องกันบ่อย
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ยุ่งเหยิงซะเหลือเกิน งานประเคนเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งงานราษฎร์งานหลวง ต้ องกลายเป็นผู้รับเหมาโดยหน้าที่และโดยจำเป็น แต่ละสิ่งที่ต้องจัดการมิอาจทำแบบม้วนเดียวจบได้เนื่องจากว่าอาจจะลืมศึกษาขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนจึงทำให้ต้องเปลืองเวลาและพลังงานเพิ่มขึ้น การรวมตัวกันของบุคลากรที่มีความต่างกันในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือวุฒิภาวะอาจจะทำให้ต้องเจอกับปัญหาที่คาดไม่ถึง จะมีความกดดันอันเนื่องมากจากความคาดหวังในผลลัพธ์ที่สูงจนเกินไป เป็นช่วงที่ควรต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยและใช้ความยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษ ยึดเรื่องความถูกต้องและตรงไปตรงมาเป็นสำคัญ บางทีอาจจะต้องขอแรงคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจมาช่วยเป็นบางเรื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ทันตามกำหนด จะมีนัดหมายหรือการเดินทางแบบฉุกละหุก
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง แต่มักอยู่ในมือได้ไม่นาน เจอแต่เรื่องที่ทำให้ต้องเสียเงิน งบจะบานปลาย เงินทองไหลออกเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวและตนเอง มีโชคประปราย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังปัญหาอันเนื่องมาจากการคบซ้อนด้วยล่ะ ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณหูตาเป็นสับปะรดนอกลู่นอกทางเมื่อไหร่เป็นได้เจอดี
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ยังคงไม่ได้ดั่งใจเหตุจากปัจจัยรอบตัวหลายอย่างที่ไม่เอื้อหรือบางทีมุมมองสำหรับในบางเรื่องของคุณยังไม่กว้างมากพอ จะทำการแบบพรวดพลาดมิได้ การอดทนและรอคอยเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์ต่างๆขยับดีขึ้น จะได้ตัวช่วยที่หลากความสามารถและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำทำให้สิ่งที่ดำเนินการกระเตื้องขึ้นแบบทันตาเห็น แต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสไตล์การทำงานใหม่ ควรเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางมากกว่าเดิม มิควรชิงปฏิเสธโอกาสที่มีผู้หยิบยื่นมาให้เพียงเพราะเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อนบางทีอาจจะทำให้ค้นพบอะไรใหม่ๆหรืออาจติดใจก็เป็นได้ สมองจะแล่นก็ต่อเมื่อไฟลนก้น ภารกิจจะสำเร็จแบบเส้นยาแดงผ่าแปด จะมีเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือต้องจัดตารางงานใหม่
ด้านการเงิน มีรายรับจากหลายแหล่ง ที่เคยติดขัดก็ขยับดีขึ้น สินเชื่อผ่านการอนุมัติ มีลาภปากจากเพศตรงข้าม รายจ่ายจิปาถะเยอะคงต้องคุมให้อยู่ จะมีคนคุ้นเคยมาขอหยิบยืมหรือถูกตอดนิดตอดหน่อยอยู่เรื่อย ระวังหนี้งอกเพราะความไม่รู้จักพอ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้เจอกับใครบางคนที่สุดแสนจะเพอร์เฟกคงจะปล่อยให้หลุดมือไปมิได้แน่นอน ส่วนคนมีคู่ อะลุ้มอล่วยกันบ้าง ตึงไปหย่อนไปก็ไม่ดี
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สถานการณ์และความเป็นไปต่างๆยังไม่เข้าข้างหรือเข้าทางคุณนักแต่ก็อย่าเพิ่งรีบถอดใจ หากมีโอกาสควรขอคำแนะนำและปรึกษาผู้รู้ บริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดี คงต้องยอมรับสภาพว่ายังเป็นรองคนอื่นอีกหลายด้าน ต้องเร่งพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกหลายจุด บททดสอบค่อนข้างยากแต่ก็คงไม่มีความทุ่มเทใดที่จะไม่บังเกิดผลแค่อาจจะได้น้อยกว่าที่คิดไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรทำใจ ภายในทีมควรมีการสื่อสารกันอย่าสม่ำเสมอเพื่อที่ผลลัพธ์จะได้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่ตกลงกัน วางความเป็นตัวตนไว้ก่อน ความพลิกล็อคสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด เป็นช่วงที่เจ้านายไม่ค่อยปลื้มคุณนัก โอกาสต่างๆมักจะมาไม่ค่อยถึงมือ บางทีอาจจะต้องคิดพลิกแพลงหรือมองในมุมกลับบ้าง ท้ายสัปดาห์ก็น่าที่จะจัดสรรอะไรได้ลงตัวมากขึ้น มีวาทศิลป์เพิ่มขึ้นอีกนิดก็ดีและไม่ต้องพูดทุกอย่างตามที่คิดหรอกนะ
ด้านการเงิน ตึงมือเบาๆ อย่าเพิ่งหาภาระเพิ่มดีที่สุด อย่าทำให้หนี้งอกโดยไม่จำเป็น มีแววว่าจะต้องซ่อมบ้านหรือรถ ระวังทรัพย์สินสูญหายจากความสะเพร่าของตน เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะรู้สึกผูกพันทางใจกับใครบางคนโดยที่ไม่รู้ตัวในลักษณะของการแทรกซึมเข้ามาในใจทีละน้อย ส่วนคนมีคู่ หนักนิดเบาหน่อยก็ควรที่ต้องให้อภัยกัน