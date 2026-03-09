วสุ สกุลอนันต์ อดดูโชว์ “บาลองเซียก้า” ที่ปารีส

ช่วงนี้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์และไฮโซที่ต้องเดินทางไปร่วมชม “ปารีส แฟชั่น วีก 2026” ที่จัดขึ้นเดือนนี้เป็นประจำทุกปี อาจจะเดินทางไม่สะดวกเหมือนครั้งที่ผ่านมา จากปัญหาสงครามในตะวันออกกลาง ล่าสุด “วสุ สกุลอนันต์” อินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปของแบรนด์บาลองเซียก้าจากประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่พลาดการเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ปารีส แฟชั่น วีก 2026 หลังจากที่เคยได้รับการเชิญไปชมติดขอบเวทีมาแล้วถึง 6 ครั้ง
สาเหตุมาจากการที่ทีมงานของบาลองเซียก้า เดินทางไปกับสายการบินไทย ส่วนวสุเองเป็นสมาชิกบัตรทองของสายการบินเอมิเรตส์ จึงเป็นเพียงคนเดียวที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินสัญชาติอาหรับ แต่พอช่วงเวลาใกล้เดินทาง สายการบินได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินแบบไม่มีกำหนด เนื่องจากที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับผลกระทบจากสงครามนี้เช่นกัน จึงต้องปิดน่านฟ้าแบบไม่มีกำหนด ทำให้สายการบินต่างๆ ที่ต้องไปต่อเครื่องที่นั่นต้องถูกยกเลิกตามไปด้วย ซึ่งพอเธอจะหาตั๋วเครื่องบินใหม่ ทุกสายการบินก็เต็มหมด ทำให้เธอต้องพลาดการเดินทางไปชมแฟชั่นโชว์แบรนด์โปรดอย่างบาลองเซียก้า ที่กำลังจะอวดผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ใหม่อย่าง “ปิแอร์เปาโล ปิชชิโอลี” ด้วย
#Celebonline #Gossip #วสุสกุลอนันต์ #บาลองเซียก้า #ParisFashionWeek2026 #สงครามตะวันออกกลาง #ข่าวTiktok #ข่าวไฮโซ