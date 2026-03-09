xs
Jibbie Rubie เมกอัพอาร์ติสต์ไทย ร่วมชมแฟชั่นโชว์ Vivienne Westeood FW26

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จิ้บบี้ เอวาริณณ์ พันธุ์วิเชียร (Jibbie Rubie) เข้าร่วมชมโชว์ของ Vivienne Westwood ในช่วง Paris Fashion Week พร้อมปรากฏตัวในลุคที่สะท้อนเอกลักษณ์สไตล์ของแบรนด์ โดยเลือกสวม Portrait Corset จากคอลเล็กชัน ‘Wild Beauty’ Gold Label Autumn/Winter 2022/23

















