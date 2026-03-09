เปิดลุคเดินปารีส 2 แบรนด์แอมบาสเดอร์ โลเอเว่

ย้อนชมภาพบรรยากาศการกลับมากรุงปารีสอีกครั้งในฐานะแขกคนสำคัญของสองแบรนด์แอมบาสเดอร์จาก โลเอเว่ (@LOEWE) ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก (@baifernbah) และ เต ตะวัน (@tawan_v) ทั้งคู่มาในลุคคลาสสิก เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยดีเทลและเทคนิคงานฝีมือสุดประณีต จากคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน 2026 โดย Jack McCollough และ Lazaro Hernandez
.
ใบเฟิร์นสวมแจ็กเก็ตหนังนูบัคหลากสีที่ตัดเย็บด้วยเทคนิค 'Intarsia' อันเป็นเอกลักษณ์ของ โลเอเว่ แมตช์เข้ากับกางเกงหนังกลับสีฟ้าเดนิม ขณะที่เตเลือกสวมเสื้อฮู้ดดี้คัลเลอร์บล็อกสีน้ำเงิน-เขียว คู่กับกางเกงยีนส์ขาสั้นลายอนาแกรม โดยทั้งคู่คอมพลีตลุคในวันสบายๆอย่างลงตัวนี้ด้วยกระเป๋าใบโปรด Amazona 180 พร้อมเติมเต็มความสนุกสนานและตัวตนผ่านชาร์มห้อยกระเป๋าสีสันสดใส