โชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เผยนิยามใหม่แห่งการดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพ

สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการซาลอนเมืองไทย จัดงานเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพ “PIXXELPRO KERATIN SMOOTH HAIR DAY” อย่างยิ่งใหญ่ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการซาลอนเมืองไทย โดยในงานได้รับเกียรติจากเจ้าของซาลอนและแฮร์สไตลิสต์ชื่อดังทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน เนรมิตห้อง AUDITORIUM HALL เสรีชัยบิวตี้ ให้กลายเป็นพื้นที่โชว์เคสและเวทีแคทวอล์กสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ถ่ายทอดเทคนิคการดูแลเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด ไฮไลต์ในงานพบกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการปรับโครงสร้างเส้นผมด้วยนวัตกรรม KERASMOOTH COMPLEX (เคราสมูท คอมเพล็กซ์) เทคโนโลยีที่ช่วยคลายพันธะและจัดเรียงโครงสร้างเส้นผมในชั้นคอร์เท็กซ์ (CORTEX) ลดความชี้ฟู ทำให้เส้นผมเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ พร้อมฟื้นคืนความเรียบลื่นอย่างยาวนาน ด้วยผลิตภัณฑ์ PIXXELPRO KERATIN SMOOTH SERIES เพียง 3 ขั้นตอนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของช่างผมมืออาชีพโดยเฉพาะ
เอกศาสตร์ สรรพช่าง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด เปิดเผยว่า “PIXXELPRO KERATIN SMOOTH SERIES คืออีกก้าวของนวัตกรรมการดูแลเส้นผมที่ออกแบบมาให้ทั้งความอ่อนโยนและปลอดภัยกว่าการทำเคราตินแบบดั้งเดิม ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 ปี พร้อมการทดสอบมากกว่า 100 ครั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันยังคงมอบผลลัพธ์ระดับมืออาชีพได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด‘More Natural, Less Chemicals’ ซึ่งให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความงามของเส้นผมในระยะยาว”
ผลิตภัณฑ์จาก ‘PIXXELPRO KERATIN SMOOTH’ 3-STEP SOLUTION FOR LONG-LASTING มีจุดเด่นในด้านคุณภาพและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ เคราสมูท คอมเพล็กซ์ การดูแลเส้นผมอย่างปลอดภัย ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของช่างผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยคลายพันธะและจัดเรียงโครงสร้างส้นผมในชั้นคอร์เท็กซ์ (CORTEX) ลดความชี้ฟูให้เส้นผมเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้การทำงานของ KERATIN SMOOTH SYSTEM ยังคงผสานพลังของเคราติน 3 โมเลกุล (Triple Keratin) ทำงานร่วมกัน ช่วยบำรุงเส้นผมตั้งแต่โครงสร้างภายในจนถึงผิวผมภายนอก เสริมด้วยคุณค่าจากน้ำมันชูฟ่า (Chufa Oil) และน้ำมันอาร์แกน (Argan Oil) ออร์แกนิก 100% เพื่อเพิ่มความนุ่มลื่น เงางาม มีน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติและคงความเรียบลื่นยาวนานสูงสุดถึง 3 เดือน
งานเปิดตัวในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการซาลอนไทย แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด ในการยกระดับมาตรฐานการดูแลเส้นผม และการพัฒนาทักษะช่างผมไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน