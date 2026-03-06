เชฟเดช คิ้วคชา เปิดตัว Chef Series!! พร้อม 7 เมนูมะยงชิด ของดีจากสวนนครนายก

เปิดฤดูกาล “มะยงชิด” ผลไม้คุณภาพจากสวนจังหวัดนครนายก Kyo Roll En (เกียว โรล เอ็น) ต้อนรับซัมเมอร์ รังสรรค์ 7 เมนูพิเศษทั้งโรลเค้ก ของหวานและเครื่องดื่ม พร้อมเปิดตัวเมนูใหม่ล่าสุด Chef Series นำเสนอเมนูไฮไลท์พิเศษประจำฤดูกาล จากเชฟที่มีชื่อเสียง ประเดิมครั้งแรกโดย เชฟเดช คิ้วคชา Pastry Chef ชาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “เชฟขนมหวานยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2025” พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่วันนี้ – 6 เมษายน 2569 ที่ Kyo Roll En ทุกสาขา
Chef Series ประจำฤดูกาลนี้ เริ่มต้นด้วยเมนู Marian Plum Plate Dessert มูสรังผึ้งจาก “น้ำผึ้งดอก Acacia” หอมหวานละมุน ผสานความสดชื่นของโยเกิร์ต เสิร์ฟคู่ “กรานิต้ามะยงชิด” ในรูปแบบ Plate Dessert ขนมหวานเสิร์ฟบนจานหรูแบบในร้านระดับมิชลินที่สะท้อนเทคนิคและความพิถีพิถัน รังสรรค์โดย เชฟเดช คิ้วคชา เพื่อยกระดับประสบการณ์ของหวานฤดูกาลนี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น
พลาดไม่ได้กับ 7 เมนูพิเศษจาก “มะยงชิด” สดจากสวน อาทิ
Marian Plum Cheese Roll (มะยงชิด ชีส โรล) โรลเค้กมะยงชิดชีส หอมนุ่ม สอดไส้ดับเบิ้ลครีมสด 2 สี ‘ครีมมะยงชิด’ และ ‘ชีสครีม’ อัดแน่นด้วยมะยงชิดสดจากสวนกว่า 15 ลูก
หรือเลือกอร่อยแบบเป็นเซตกับ Marian Plum Cheese Roll Set (มะยงชิด ชีส โรลเซต) เสิร์ฟพร้อมซอฟท์ครีมสูตร Signature ถ่านไม้ไผ่ญี่ปุ่น ราดซอสมะยงชิด พร้อมจัดแต่งจานด้วยมะยงชิดสด
Marian Plum-Yuzu Duo Kakigori (มะยงชิด-ยูซุ ดูโอ้ คากิโกริ) อร่อยล้น...ไม่เสียหุ่น! สาย Healthy ห้ามพลาด! ดับเบิ้ลคากิโกริมะยงชิด หวานเย็นสไตล์ญี่ปุ่นสลับชั้น 'ยูซุ' คากิโกริ และวุ้น 'คันเต็น' มะยงชิด เสิร์ฟพร้อมซอร์เบต์มะยงชิด ท็อปปิ้งมะยงชิดสด และ ‘โยเกิร์ตป๊อบ'
Marian Plum Sorbet (มะยงชิด ซอร์เบต์) คราฟท์ไอศกรีมรสใหม่! ซอร์เบต์มะยงชิด...สดชื่นเต็มคำ
เติมความสดชื่นกับ 3 เมนูเครื่องดื่ม อาทิ Marian Plum ‘Togarashi’ Smoothie (มะยงชิด โทการาชิ สมูทตี้) เนื้อมะยงชิดปั่นผสมพริกเกลือญี่ปุ่น เพิ่มความแซ่บ!! ท็อปปิ้งมะยงชิดสด และมะยงชิดคันเต็น หรือ Marian Plum Smoothie (มะยงชิด สมูทตี้) และ Marian Plum Yuzu Soda (มะยงชิด ยูซุ โซดา) โซดา ‘ยูซุ’ เย็นซ่า ท็อปปิ้งมะยงชิดสดและโยเกิร์ตป๊อป
อร่อยสดชื่นไปกับเมนูของหวานและเครื่องดื่มในฤดูกาล “มะยงชิด” ตั้งแต่วันนี้– 6 เมษายน 2569
ที่ Kyo Roll En ทุกสาขา (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)