นักสะสมนาฬิกาถูกใจสิ่งนี้! GMT Watch Maison เปิดตัว Serica เรือนเวลาสุดคลาสสิกจากประเทศฝรั่งเศส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



GMT Watch Maison ศูนย์บริการดูแลรักษานาฬิกาแบบครบวงจรคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ระดับโลก และเป็นเสมือนฮับของ Independent Watch Brands หลากสไตล์ได้เปิดตัวแบรนด์เรือนเวลาน้องใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักนาฬิกาอย่าง Serica (เซริก้า) แบรนด์นาฬิกาจากประเทศฝรั่งเศส โดดเด่นด้วยการออกแบบอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แข็งแกร่ง และไม่ซ้ำใคร ความประณีตบรรจงอย่างเป็นธรรมชาติผสมผสานความซับซ้อนที่ให้ความรู้สึกพิเศษ ทั้งในแง่ของความงดงามของตัวเรือนและความสามารถในการยืนหยัดผ่านกาลเวลา นอกจากนี้นาฬิกทุกเรือนของแบรนด์ได้รับการรับรองโดย Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) แล้ว ซึ่งเป็นเกียรติคุณที่สงวนไว้สำหรับแบรนด์นาฬิกาที่มีกลไกสวิสอันแม่นยำที่สุดเท่านั้น


แบรนด์ Serica ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดย Jérôme Burgert และ Gabriel Vachette ทั้งสองต่างมีประสบการณ์มากมาย ทั้งด้านการออกแบบ การถ่ายภาพ และอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิส พวกเขาหลงใหลในการผลิตนาฬิกาและเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาเขาได้สำรวจโลกแห่งการผลิตนาฬิกาด้วยสายตาที่เฉียบคมและรอบรู้ ความทุ่มเทและความหลงใหลของเขาทำให้ Serica เป็นแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครแบรนด์ที่มองไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญสู่อนาคต Jérôme Burgert และ Gabriel Vachette ได้ออกแบบคอลเลคชั่นนาฬิกาอันน่าทึ่งกว่า 4 คอลเลคชั่น


นอกจากคอลเลคชั่นประจำแบรนด์แล้ว งานนี้ Serica ได้รังสรรค์นาฬิการุ่นพิเศษ ที่ออกแบบมาสำหรับแฟนๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งนำนาฬิกาจากคอลเลคชั่น Chronomètre Étanche REF. 6190 มาออกแบบหน้าปัดเป็นตัวเลขไทยผสมผสานเข้ากับตัวเลขโรมันอย่างลงตัว ผลิตเพียง 100 เรือนทั่วโลกเท่านั้น ราคาเรือนละ 50,900 บาท

มาสัมผัสและเป็นเจ้าของเรือนเวลาสุดคลาสสิกนี้ได้แล้วที่ GMT Watch Maison, Luxe Hall ชั้น M, Siam Paragon















