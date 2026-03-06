พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ฉลอง 11 ปี พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “QUADESSY” บุกตลาดความงามไทย

พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ (ParagonCare Thailand) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริมความงาม ตอกย้ำความสำเร็จจัดงาน The Runway We Walk Together ฉลองครบรอบก้าวสู่ปีที่ 11 เดินหน้าต่อยอดวิสัยทัศน์ พร้อมประกาศโครงสร้างการบริหารระดับสูง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและทิศทางปี 2026 โดยแต่งตั้ง เซอค ซังยุบ (Mr. Seok Sangyup) ดำรงตำแหน่ง Asia General Manager และประกาศแต่งตั้ง CEO พารากอนแคร์ผู้หญิงคนแรกของไทย อุมาภรณ์ เมธเมาลี (Ms. Umaporn Methmaolee) ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) ของพารากอนแคร์ ไทยแลนด์ รวมทั้งประกาศเกียรติยศ เพื่อขอบคุณและยกย่องให้กับอาจารย์หมอ ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกชั้นนำต่างๆ โรงพยาบาล และสถาบันความงาม ที่สนับสนุนพารากอนแคร์มาตลอด 11 ปี
โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงามที่บริษัท พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ นำเข้าที่โดดเด่นและแพร่หลายมากที่สุด อาทิ Ultraformer lll, Ultraformer MPT, Sylfirm X และล่าสุด Volnewmer เครื่องยกกระชับผิวที่ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว พร้อมเดินหน้าตอกย้ำบทบาทของบริษัทในการคัดสรรและเชื่อมโยงนวัตกรรมมาตรฐานระดับโลกให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของคลินิกและทิศทางตลาดปี 2026 เสริมความปังด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “QUADESSY” เทคโนโลยีล้ำสมัยดูแลปัญหาผิวพรรณอย่างตรงจุด ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดปัจจุบันและสนับสนุนการต่อยอดบริการของคลินิกอย่างมืออาชีพ
สำหรับบรรยากาศงานความสำเร็จสู่ค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ The Runway We Walk Together เนรมิตงานเป็นรันเวย์ของความเชื่อมั่นที่พารากอนแคร์ ไทยแลนด์เดินร่วมกับคลินิกพาร์ตเนอร์มาตลอด ภายใต้ธีม Fashion Icon Energy ถูกถ่ายทอดผ่านบรรยากาศที่สุดอลังการ โดยบรรยากาศเสริมทัพสุดอลังการด้วยศิลปินนักแสดงเซเลบริตี้ชื่อดังมาร่วมงาน อาทิ ‘เจษ’ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, ‘ภณ’ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์, ‘ลี’ ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, ‘จอส’ เวอาห์ แสงเงิน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ แอนโทเนีย โพซิ้ว และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ ปาล์มมี่ ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรม The Ritz-Carlton Bangkok
ด้าน อุมาภรณ์ เมธเมาลี Chief Executive Officer (CEO) พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ กล่าว เปิดงานและได้รับเกียรติจาก ยอง จิน ปาร์ค Chief Sales Officer of Classys (CSO) ขึ้นมอบรางวัล Top 1 partner ของ Classys ให้บริษัท พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ในฐานะบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของ Classys ประเภทเครื่องมือทางการแพทย์อันดับหนึ่งในระดับ Global จากนั้นเข้าสู่การพูดคุยโดย อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร. แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ วัฒนไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัมภา หลินปิยวรรณ์, นายแพทย์นิติธรรม รัตนกร จากนั้นมีการประกาศเชิดชูเกียรติสุดยอดแห่งความสำเร็จระดับ south east Asia คลินิกความงามชั้นนำอาทิ 1) V Square Clinic 2) DERMATIGE AESTHETICS 3) THE KLINIQUE 4) Aura Bangkok Clinic 5) LABX Clinic 6) STARMED Clinic 7) APEX Hospital & Clinics 8) THE LOFT Clinic 9) SUREEPHORN Clinic ฯลฯ และยังมีการประกาศยกย่องเกียรติยศให้สถาบันโรงพยาบาล คลินิกความงามพาร์ตเนอร์จากทั่วประเทศพร้อมขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มีต่อพารากอนแคร์ ไทยแลนด์ มาโดยตลอด
อุมาภรณ์ เมธเมาลี (Ms. Umaporn Methmaolee) Chief Executive Officer พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ตลอด 11 ปี ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความเชื่อมั่นจากคลินิกความงามพาร์ตเนอร์ที่ไว้วางใจและเดินเคียงข้างกันมาโดยตลอด บริษัทพารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ และต่อจากนี้เราจะมุ่งมั่นเดินหน้าสู่ทศวรรษที่ 2 ในทิศทางความงามที่ยั่งยืน พร้อมคัดสรรนำเข้าเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีความงามชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่หลากหลายสู่ตลาดความงาม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในทุกมิติ รวมทั้งมุ่งเน้นแนวทางการสนับสนุนคลินิกความงามพาร์ตเนอร์ ผ่านองค์ความรู้ครอบคลุม เพื่อการบริการได้อย่างมั่นใจ
ทั้งนี้ พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ พร้อมก้าวสู่บทบาทใหม่ในปี 2026 ด้วยการยกระดับจากผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ความงามระดับโลก สู่การเป็น “Total Aesthetic Business Partner” อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งสร้างระบบสนับสนุนธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งด้านเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยในปี 2026 เราได้เปิดตัวนวัตกรรมความงามล่าสุด QUADESSY (ควาเดสซี) ซึ่งเป็นนวัตกรรม 4 กลไก เพื่อผลลัพธ์ผิวที่เหนือระดับ ซึ่งเป็นเครื่อง RF Microneedling ที่มาพร้อมกับระบบการตรวจวัดความต้านทานผิวอันชาญฉลาด เพื่อผลลัพธ์และความปลอดภัยในการรักษา และหัวทรีตเมนต์ 3 ประเภท และทิปให้เลือกใช้งานรวม 9 รูปแบบ ครอบคลุมทุกปัญหาผิว
และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ในส่วนของตลาด Injection จะนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์เทรนด์ ความต้องการ ตอบโจทย์ ทั้งในส่วนของคลินิกความงามพาร์ตเนอร์และผู้บริโภคปี 2026
· PN-VItaran: ผลิตภัณฑ์สารโพลีนิวคลีโอไทด์ (PN) สำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างผิวและกระตุ้นการซ่อมแซมระดับเซลล์
· Lafullen: สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วย PCL (Polycaprolactone)
รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัทฯ ที่จะเข้ามาในปี 2026-2027 นี้ ที่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ”
ด้าน ยอง จิน ปาร์ค Chief Sales Officer of Classys (CSO) กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียแปซิฟิกสำหรับนวัตกรรมด้านความงาม การก้าวสู่ปีที่ 11 ของพารากอนแคร์ ไทยแลนด์ สะท้อนความแข็งแกร่ง ของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์อย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณ พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ คลินิกความงามพาร์ตเนอร์ ที่ไว้วางใจและเดินเคียงข้างกันมาโดยตลอด เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ได้นำเสนอบริการได้อย่างมั่นใจและสื่อสารกับผู้รับบริการได้อย่างมืออาชีพภายใต้มาตรฐานเดียวกันระดับสากล”
สัมผัสนวัตกรรมใหม่ล่าสุด QUADESSY (ควาเดสซี) พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/ParagonCare.Aesthetic