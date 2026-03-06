“พระราชินีสุทิดาฯ” และ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” องค์ต้นแบบผู้หญิงเก่งสุดแกร่งแห่งปี 2026

ต้อนรับวันสตรีสากลกับเทรนด์ของผู้หญิงยุคใหม่ 2026 ที่นอกจากมากความสามารถแล้ว ยังต้องสวยอย่างยั่งยืน (Beauty Longevity) มีความเป็นสากล โกอินเตอร์ได้อย่างสง่างาม ซึ่งผู้หญิงไทยในวันนี้มีทั้งความเก่งและความแกร่ง สร้างชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ จนได้รับการยอมรับในระดับโลกมากขึ้น
หนึ่งในดวงใจคนไทย “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ทรงได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติว่า เป็น "ต้นแบบผู้หญิงยุคใหม่" ทั้งความสง่างามในทุกฉลองและชุดไทย ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอย่างโดดเด่น อาทิ การเสด็จเยือนประเทศจีนและอิตาลี พระองค์ทรงได้รับการชื่นชมว่ามีท่วงท่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลาย เช่น ทรงขับเครื่องบิน เรือยอชต์ ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ และการวิ่ง ทรงมีความแข็งแกร่งจากภายใน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างมีระเบียบวินัย
อีกหนึ่งพระองค์ขวัญใจชาวไทย “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เจ้าหญิงดีไซเนอร์ที่มีพระปรีชาสามารถหลากหลาย ทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์ SIRIVANNAVARI ที่ไปอวดโฉมบนรันเวย์ระดับโลก และยังทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย จากพระราชดำริของพระพันปีหลวง โดยพระองค์ทรงสนับสนุนให้เกิดโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" จนกระแสผ้าไทยกลับมาฮอตฮิตเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ทั้งยังทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าและแบดมินตันทีมชาติไทย
มาถึงนักธุรกิจหญิงแกร่ง “มัมแอ๊ว-ศุภลักษณ์ อัมพุช” ผู้สร้างอาณาจักร The Mall Group ให้กลายเป็นแลนด์มาร์คระดับโลก ด้วยวิสัยทัศน์ที่กล้าได้กล้าเสียและไม่หยุดนิ่ง จึงสร้างปรากฏการณ์ "The EM District" ยกระดับกรุงเทพฯ สู่ศูนย์กลางการชอปปิ้งชั้นนำ ด้วยการมองการณ์ไกล และใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงความสนุกในแบบของเธอ เธอจึงเป็นหญิงเก่งผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในเอเชีย
ต่อมาคือ “แป๋ม-ชฎาทิพ จูตระกูล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และผู้ปลุกปั้นไอคอนสยาม ความสำเร็จของเธอได้รับการยอมรับในระดับสากล หลายครั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชีย ด้วยสไตล์การบริหารที่ "คิดต่างและทำจริง" นับเป็นนักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้โดดเด่นบนเวทีโลกอย่างแท้จริง
ด้านเซ็นทรัลก็มีแม่ทัพหญิงเก่ง “โอ๊ต-ณัฐธีรา บุญศรี (จิราธิวัฒน์)” ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี พิสูจน์ฝีมือด้วยการนำห้างเซ็นทรัลชิดลม คว้ารางวัลระดับโลก อย่าง "The Most Innovative Department Store in the World" จากเวที IGDS 2025 สามารถทรานสฟอร์มห้างดั้งเดิม ให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับ Luxury ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สาวเก่งสุดแกร่งอีกคน “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ” ที่ผันตัวเองไปลุยในหลายๆ วงการจนประสบความสำเร็จ เริ่มจากธุรกิจประกันภัย ไปสู่วงการแบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์ ไปจนถึงวงการกีฬา เรียกว่ารันทุกวงการ
ส่วนสาวแกร่งสายพลังงาน “มาดามหลุยส์ เตชะอุบล” พิสูจน์ฝีมือด้วยการกุมบังเหียน Triton Holding จนสามารถบริหารโปรเจกต์ยักษ์ อย่าง การก่อสร้างท่อน้ำมันที่ยาวที่สุดในไทยได้สำเร็จ ควบคู่ไปกับการปั้นแบรนด์สกินแคร์ "มาดามหลุยส์" (Madame Louise) ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและการกล้าตัดสินใจ
เจ้าแม่แห่งวงการอาหารไทย ที่ยกระดับสู่สากลได้อย่างโดดเด่น “ปลา-อัจฉรา บุรารักษ์” เจ้าของอาณาจักรอาหารพันล้านที่มีกว่า 17 แบรนด์ และยังไม่หยุดสร้างสรรค์แบรนด์ใหม่ๆ ความเก่งของเธออยู่ที่การสร้าง Concept Restaurant ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจน และไม่ทับเส้นกันเอง จนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะไปไหนก็จะเห็นร้านอาหารในเครือของเธอเต็มไปหมด
นักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ที่สายแฟต้องรู้จัก “แพง-รยา วรรณภิญโญ” เจ้าของแบรนด์แฟชั่นไทยพันล้าน GENTLEWOMAN เริ่มจากการสร้าง "ปรากฏการณ์กระเป๋าผ้าโลโก้" ที่จับต้องได้ เข้าถึงทุกกลุ่ม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ และนำพาแฟชั่นไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับสากล
สุดยอดนักบริหารหญิงแกร่งระดับตำนาน มืออาชีพผู้กอบกู้องค์กร “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” ความสามารถของเธอเป็นเครื่องพิสูจน์ความเก่งของเธอได้ดี ล่าสุด ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประสบการณ์บริหารระดับโลก มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จนเป็นไอดอลของหญิงไทยหลายๆ คน
ไอคอนแห่งความสวยสง่าระดับอินเตอร์ ความสามารถรอบด้าน “ศรีริตา เจนเซ่น ณรงค์เดช” คุณแม่ลูก 2 ที่ยังสวยเลอค่าเข้าตาแบรนด์ระดับโลก จนได้รับแต่งตั้งให้เป็น House Ambassador ของแบรนด์เครื่องประดับ อย่าง Tiffany & Co. ประจำประเทศไทย รวมถึงการบริหารแบรนด์เครื่องหอมของเธอ และการเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ทั้งเรื่องงานและครอบครัว
สุดท้ายกับคู่จิ้นสุดฮอต “หลิงหลิง และ ออม กรณ์นภัส” ที่กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะ "Friend of the Brand" และการร่วมงานกับแบรนด์ลักชัวรีระดับโลก อย่าง Dior, Miu Miu, CELINE ฯลฯ ได้ร่วมงานอีเวนต์ใหญ่ และถ่ายแฟชั่นเซ็ตบ่อยครั้ง รวมถึงไปร่วมชมแฟชั่นในต่างประเทศ ทั้งยังได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาหรู อย่าง Omega และ Bvlgari อีกด้วย