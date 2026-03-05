คนดังตกค้างที่ ‘ดูไบ’

ดูไบ กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่าคนดังมากมาย โดยเฉพาะ อินฟลูเอนเซอร์ มักจะย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยเหตุผลด้านภาษี และยังมีนักแสดง นักกีฬา หรือแม้แต่เชื้อพระวงศ์ก็ย้ายไปอยู่ดูไบเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ติดอยู่ที่นั่น เหตุเพราะสหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มทำสงครามกับอิหร่าน ทำให้มีการปิดน่านฟ้า และยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนเดินทางหลายหมื่นคนในตะวันออกกลาง มีใครบ้างเราไปดูกัน?
:: ดานีล เมดเวเดฟ
คว้าแชมป์ ATP รายการดูไบเป็นครั้งที่ 2 แต่เขากับคนอื่นๆ กลับติดอยู่ที่นั่น เพราะปฏิเสธการเดินทางไปยังโอมานหรือซาอุฯ ทางบก การจะไปแข่งขันให้ทันที่อินเดียนเวลส์ จึงเป็นเรื่องเสี่ยง “ไม่มีใครรู้ว่าเราจะเริ่มเดินทางได้เมื่อไหร่” เมดเวเดฟบอก
:: ลินด์เซย์ โลฮาน
อาศัยอยู่ในดูไบมาสิบปีแล้ว เธอค้นพบความสงบสุขในเมืองนี้ ซึ่งไม่สามารถหาได้ที่อื่น แหล่งข่าวใกล้ชิดเธอยืนยันกับเว็บไซต์ข่าว TMZ ว่า ลินด์เซย์กับสามี “บาเดอร์ ชัมมาส” และลูกชาย “ลูไอ” ปลอดภัยดี
:: ฮวน การ์ลอสที่ 1
อาศัยอยู่ในโรงแรมในอาบู ดาบีมาหนึ่งเดือนแล้ว ขณะที่ วิลลาซึ่งเคยพำนักตั้งแต่ปี 2020 อยู่ระหว่างปรับปรุง นสพ.La Razón ของสเปนรายงานว่า อดีตกษัตริย์ยังคงพำนักอยู่ที่นั่นและมีอาการดีขึ้น รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสเปนยืนยันว่า “ชาวสเปนรวมถึงอดีตพระมหากษัตริย์ ต่างได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตเสมอ”
:: เอโลดี กอสซูอิน
อดีต ‘มิสฝรั่งเศส’ ที่ผันตัวเองมาเป็นพิธีกร ไปพักผ่อนที่ดูไบกับสามีและลูก แต่หลังจากเกิดสงคราม เธอได้โพสต์ในไอจีว่า “วันนี้เป็นวันที่แย่มาก ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของฉันหรือเปล่า แต่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้”
:: ริโอ เฟอร์ดินานด์
อดีตนักฟุตบอลมืออาชีพ อาศัยอยู่ในดูไบกับภรรยาและลูกสามคน นสพ.The Sun ของอังกฤษรายงานว่า อดีตนักเตะแมนยูวัย 47 ผู้นี้หลบไปอยู่ห้องใต้ดินกับครอบครัว เขาบอกว่า “มันน่ากลัวที่ได้ยินเสียงจรวดและเครื่องบินรบที่บินอยู่เหนือหัว” แต่ก็รู้สึกปลอดภัยในบ้านตัวเอง
:: โซนัล ชาฮาน
หนึ่งในนักแสดงบอลลีวูดที่ติดอยู่ในดูไบ เธอพยายามติดต่อนายกฯ อินเดียผ่านทางไอจีว่า “ฉันติดอยู่ที่ดูไบในวิกฤตที่ยืดเยื้อ” นสพ.ท้องถิ่นอินเดียรายงานจากไอจี-สตอรีของเธอ เธอหวังว่าจะได้รับ “คำแนะนำและความช่วยเหลือจากนเรนทรา โมดี เพื่อที่ฉันจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย” ล่าสุด เธอได้แชร์คลิปวิดีโอจากโอมานและเครื่องบินที่พาเธอกลับอินเดีย
:: เกรแฮม ซูเนสส์
อดีตนักเตะลิเวอร์พูลก็ติดอยู่ที่ดูไบ เขาแชร์คลิปวิดีโอที่ถ่ายจากสนามบินในไอจี ที่บอกว่าเที่ยวบินของเขาถูกยกเลิก นสพ.The Sun ของอังกฤษแจ้งว่า เขาได้ยิน “เสียงดังโครมคราม” ที่ทำให้เขากลัว เขาจึงจะไปพักที่โรงแรมและรอจนกว่าสถานการณ์จะสงบ