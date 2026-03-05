เวอร์เนียร์ “Abbraccio & Calla” คอลเลกชันระดับไอคอน

“เวอร์เนียร์” (VHERNIER) เมซงช่างฝีมือเครื่องประดับชั้นสูงสัญชาติอิตาลี จัดแสดงผลงานครั้งแรกในประเทศไทย ณ Scintilla Gioielli ที่ชั้น M สยามพารากอน ไฮไลต์อยู่ที่ 2 คอลเลกชันระดับไอคอนที่หายาก “อับบราชโช” (Abbraccio) ภาษาอิตาเลียนหมายถึง ‘อ้อมกอด’ ถ่ายทอดผ่านห่วงทองคำที่โอบกระหวัดรัดรึงอย่างไร้จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ดุจงานศิลป์ที่เคลื่อนไหวอย่างเป็นนิรันดร์ และ “คาลล่า” (Calla) คอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงกรวยอันอ่อนช้อยของดอกลิลลี่ โดดเด่นด้วยเส้นสายที่ทรงพลังโดยถูกลดทอนให้เหลือแก่นแท้ของดีไซน์อย่างมีชั้นเชิง