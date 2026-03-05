โอริสสนับสนุนโครงการ CCF รังสรรค์นาฬิกาอนุรักษ์โลมาหัวบาตร

โอริส (Oris) เปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ Yangtze Jiangtun Limited Edition เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ต่างๆ ของ Changjiang Conservation Foundation และการอนุรักษ์โลมาหัวบาตรหลังเรียบแม่น้ำแยงซี ซึ่งอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง โดยพัฒนาขึ้นจาก Aquis Date ขนาด 43.50 มม. หน้าปัดรังสรรค์จากเปลือกหอยมุกสีน้ำเงินอมเขียว ฝาหลังสลักลวดลายโลมาหัวบาตรหลังเรียบแม่น้ำแยงซี พร้อมหมายเลข 1 ถึง 1,249 เพื่อสื่อถึงจำนวนโลมาที่เชื่อว่ายังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นนาฬิกาดำน้ำร่วมสมัย ตัวเรือนผลิตจากสเตนเลสสตีล พร้อมสายโลหะแบบสามข้อต่อที่เรียวรับกับข้อมือ กันน้ำได้ถึง 300 เมตร ขับเคลื่อนด้วยกลไกจักรกลออโตเมติก Swiss Made