สยามพารากอน และพันธมิตร ฉลองวันสตรีสากล

สยามพารากอน ร่วมกับ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (SE Thailand) และพันธมิตร สร้างปรากฏการณ์ “HER-story Maker: Celebrating International Women's Day 2026” ฉลองวันสตรีสากล เนรมิตคอมมูนิตีแห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความสำเร็จของผู้หญิงในมิติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย และความพิเศษที่มอบให้กับผู้หญิงทุกคน ในวันที่ 8 มี.ค. 69 ที่ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน
***
ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 16 จัดงาน “Tri-Gen Connect TEPCoT 15 16 17” เลี้ยงรับรองเพื่อนร่วมหลักสูตร TEPCoT มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 15, 16 และ 17 นำโดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี, ภูมินทร์ หะรินสุต ประธานหลักสูตร, รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผอ.หลักสูตร, กาญจน์ ทองใหญ่ ประธานหลักสูตรรุ่น 15, พรวิช ศิลาอ่อน ประธานหลักสูตรรุ่น 17 และสมาชิกสามรุ่นร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ มหากิจศิริ เรสซิเดนซ์ ถ.นราธิวาสราชนครินทร์