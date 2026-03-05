Biore เปิดตัวไลน์อัพ 2 กันแดดสูตรใหม่ รับซัมเมอร์

บิโอเร (Biore) เปิดตัวไลน์อัพผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า 2 สูตรใหม่ล่าสุด เน้นปลอบประโลมผิว ต้อนรับซัมเมอร์ปี 2026 กับ Biore UV Aqua Rich Watery Essence Mild SPF50+ PA++++ กันแดดผิวหน้าที่เหมาะกับผิวบอบบางแพ้ง่าย ไม่ใส่ 7 สารที่อาจระคายเคือง มาพร้อม CICA และ Provitamin B5 ช่วยปลอบประโลมผิว ในราคา 420 บาท 50 กรัม และ Biore UV AQUA RICH AIRY HOLD CREAM SPF50+ PA++++ กันแดดวิปครีม สัมผัสเบาสบาย ดุจผิวหายใจได้ ไม่กวนเมคอัพ มาในราคา 499 บาท ขนาด 70 กรัม
ภัททิรา ชัชวาลย์ปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2026 คนเริ่มให้ความสนใจกับกันแดดมากยิ่งขึ้น โดยจะให้ความสำคัญกับกันแดดเนื้อสัมผัสดี (Sensorial experience) และที่มีประสิทธิภาพสูงควบคู่กันไป ดังนั้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 นี้ บิโอเรจึงได้ส่งมอบ 2 กันแดดสูตรใหม่ที่จะตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น Biore UV Mild ซึ่งเป็นกันแดดประสิทธิภาพสูง และยังคงอ่อนโยนต่อผิว และ Biore UV Airy ที่สามารถมอบเนื้อสัมผัสที่บางเบา เหมือนวิปครีม เมื่อทาไปแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือน Makeup effect ให้ผิวดูสวยเป็นธรรมชาติ”
Biore UV Aqua Rich Watery Essence Mild SPF50+ PA++++
กันแดดเนื้อเอสเซ้นส์สูตรอ่อนโยนเป็นพิเศษที่ไม่ใส่สารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง 7 ชนิด ได้แก่ แอลกอฮอล์ น้ำหอม พาราเบน สีสังเคราะห์ ไมโครพลาสติก ออกซีเบนโซน (Oxybenzone) และอะโวเบนโซน (Avobenzone) ที่เป็นสาเหตุทำให้เสื้อเหลือง โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี ไมโคร ดีเฟนซ์ (Micro Defense) ที่มีแคปซูลกันแดดถึง 2 ล้านล้านแคปซูลในปาดเดียว เพื่อการปกป้องที่แน่นหนาและทั่วถึง พร้อมผสานสารสกัดใบบัวบก (CICA) และ โปรวิตามินบี 5 (Provitamin B5) ที่ช่วยปลอบประโลมผิว เนื้อสัมผัสบางเบา อ่อนโยน และมีคุณสมบัติกันน้ำกันเหงื่อระดับสูง มอบการปกป้องผิวที่มั่นใจได้ในทุกวัน
Biore UV AQUA RICH AIRY HOLD CREAM SPF50+ PA++++
มาพร้อมเนื้อสัมผัสแบบวิปครีม นุ่มฟู เบาสบายผิวเสมือนให้ผิวได้หายใจด้วยเทคโนโลยีปรับสมดุลตามสภาพอากาศ ที่ช่วยซับเหงื่อและความชื้นในวันที่อากาศร้อน พร้อมล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวในอากาศแห้งและเย็น ผสานพลังบำรุงจากไฮยาลูรอนิก แอซิด วิตามินซี และบิวทิลีน ไกลคอล มอบผลลัพธ์ผิวสวยดูเป็นธรรมชาติ พร้อมคุณสมบัติกันน้ำกันเหงื่อและควบคุมความมันได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้เมคอัพติดทนนาน ทาทับเมคอัพได้ระหว่างวันโดยไม่เป็นขุย ตอบโจทย์การปกป้องและคอมพลีทลุคผิวสวยสุขภาพดีได้ในหนึ่งเดียว
Biore UV Airy SPF50+ PA++++ วางจำหน่ายเฉพาะที่มัทสึโมโตะ คิโยชิ (Matsumoto Kiyoshi), ดอง ดอง ดองกิ (Don Don Donki), ซูรูฮะ (Tsuruha) และช่องทางออนไลน์ KAO Beauty & Personal Care อาทิ Shopee, Lazada, TikTok Shop และ Biore UV Mild SPF50+ PA++++ วางจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป หรือเข้าไปดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ biorethailand.com