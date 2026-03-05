xs
xsm
sm
md
lg

Rare Beauty ยกระดับผิวสวยละมุนให้ดูมีมิติ ด้วย Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Rare Beauty นำเสนอ Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer ใหม่ล่าสุด ราคา 1,235 บาท บรอนเซอร์เนื้อแป้งสัมผัสเนียนนุ่มพิเศษละมุนราวครีม พร้อมฟินิชซอฟต์แมตต์ที่ช่วยเบลอผิว ให้ลุคผิวดูอบอุ่นมีชีวิตชีวาอย่างเป็นธรรมชาติตลอดวัน เกลี่ยง่ายไม่เป็นปื้น และผสานเข้ากับผิวอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีปัญหา Fall Out


“ใช้งานง่าย เพียงปัดไม่กี่ครั้ง ผิวก็ดูอบอุ่นเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ ราวกับผิวที่ผ่านการอาบแดดมาทั้งวัน” – Selena Gomez


Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer สามารถเพิ่มระดับสีได้อย่างเป็นธรรมชาติและติดทนนานสม่ำเสมอตลอดวัน โดยไม่จับตัวเป็นคราบ ไม่ตกร่อง และไม่รบกวนเมคอัพ สูตรติดทนนานผสานด้วยน้ำมันเมล็ดมะเขือเทศที่อุดมไปด้วยวิตามิน ช่วยปลอบประโลมและปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกมาพร้อมตลับดีไซน์เรียบหรูพร้อมกระจกและระบบปิดแบบแม่เหล็ก ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับการเติมระหว่างวัน เพื่อผิวโทนอุ่นแบบบ่มแดด และเพิ่มสีสันแบบซัมเมอร์ด้วยการเลเยอร์คู่กับ Soft Pinch Matte Bouncy Blush

Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer มาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 7 เฉดสี พร้อมวางจำหน่ายเอ็กซ์คลูซีฟที่ร้าน Sephora ทุกสาขา ผ่านแอปพลิเคชัน และทางออนไลน์ที่ sephora.th

Rare Beauty ยกระดับผิวสวยละมุนให้ดูมีมิติ ด้วย Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer
Rare Beauty ยกระดับผิวสวยละมุนให้ดูมีมิติ ด้วย Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer
Rare Beauty ยกระดับผิวสวยละมุนให้ดูมีมิติ ด้วย Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer