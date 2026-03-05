Rare Beauty ยกระดับผิวสวยละมุนให้ดูมีมิติ ด้วย Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer

Rare Beauty นำเสนอ Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer ใหม่ล่าสุด ราคา 1,235 บาท บรอนเซอร์เนื้อแป้งสัมผัสเนียนนุ่มพิเศษละมุนราวครีม พร้อมฟินิชซอฟต์แมตต์ที่ช่วยเบลอผิว ให้ลุคผิวดูอบอุ่นมีชีวิตชีวาอย่างเป็นธรรมชาติตลอดวัน เกลี่ยง่ายไม่เป็นปื้น และผสานเข้ากับผิวอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีปัญหา Fall Out
“ใช้งานง่าย เพียงปัดไม่กี่ครั้ง ผิวก็ดูอบอุ่นเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ ราวกับผิวที่ผ่านการอาบแดดมาทั้งวัน” – Selena Gomez
Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer สามารถเพิ่มระดับสีได้อย่างเป็นธรรมชาติและติดทนนานสม่ำเสมอตลอดวัน โดยไม่จับตัวเป็นคราบ ไม่ตกร่อง และไม่รบกวนเมคอัพ สูตรติดทนนานผสานด้วยน้ำมันเมล็ดมะเขือเทศที่อุดมไปด้วยวิตามิน ช่วยปลอบประโลมและปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกมาพร้อมตลับดีไซน์เรียบหรูพร้อมกระจกและระบบปิดแบบแม่เหล็ก ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับการเติมระหว่างวัน เพื่อผิวโทนอุ่นแบบบ่มแดด และเพิ่มสีสันแบบซัมเมอร์ด้วยการเลเยอร์คู่กับ Soft Pinch Matte Bouncy Blush
Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer มาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 7 เฉดสี พร้อมวางจำหน่ายเอ็กซ์คลูซีฟที่ร้าน Sephora ทุกสาขา ผ่านแอปพลิเคชัน และทางออนไลน์ที่ sephora.th