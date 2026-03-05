ผจญภัยในดินแดนเด้งดึ๋งกับเจ้าเป็ดเหลือง ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล มุ่งเป็นหมุดหมายแห่งความสนุก ศิลปะและความบันเทิงเพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความสุข ที่ทุกเจเนอเรชั่น สามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที่ ขอชวนทุกครอบครัวออกมาสนุกแบบจัดเต็ม ในงาน “B.Duck 20th Playful Bouncy Playland” ฉลองครบรอบ 20 ปี คาแรกเตอร์ระดับโลก “B.Duck” เจ้าเป็ดเหลืองขวัญใจมหาชน ปล่อยพลังสุดเหวี่ยงไปในดินแดนความเด้งดึ๋งท่ามกลางกองทัพเป็ดเหลืองอันแสนสดใสและสัมผัสผลงานศิลปะตัวคาแรกเตอร์ระดับโลก ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 69 –20 มี.ค. 69 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
ภายในงาน เต็มอิ่มด้วยกิจกรรมสุดไฮไลต์ ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความสนุกทุกช่วงวัย เริ่มต้นกับ “3 Giant B.DuckBouncy Castles” บ้านลมยักษ์ 3 หลังดีไซน์สุดคิวต์ใน ธีม B.Duck ให้เด็กๆ ได้เด้งดึ๋งอย่างจุใจ พร้อม “B.Duck เป่าลมขนาดยักษ์สูงถึง 6 เมตร” ให้ถ่ายภาพเช็กอินแบบเต็มเฟรม เพิ่มดีกรีความสนุกด้วย Carnival Games Booths เกมบูธสไตล์คาร์นิวัลลุ้นรางวัลสุดมันส์ ส่วนสายช้อปต้องไม่พลาด “B.Duck Pop-up Store” ที่ขนสินค้า Limited Edition สุดน่ารักมาให้เลือกช้อปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเติมความอร่อย ทั้งไอศกรีม B.Duck สุดน่ารักที่กินแล้วต้องยิ้มตาม รวมถึงเมนูอร่อยอีกมากมายที่พร้อมเสิร์ฟความสุขตลอดทั้งงาน
เพิ่มดีกรีความสนุกแบบคุ้มค่ากับแพ็กเกจบัตรเข้างานที่ออกแบบมาให้เลือกได้ตามสไตล์ความมันส์ ได้แก่
• บัตรประเภท TIME x2 เพียง 120 บาท เด้งไม่อั้น 60 นาทีเต็ม ในโซนบ้านลม B.Duck 20th Playful Bouncy Playland
• บัตรประเภท FUN x3 เพียง 120 บาท สนุกกับเกมบูธคาร์นิวัล 3 เกม ในราคาเดียว
• บัตรประเภท BUNDLE PACKAGE TIME & FUN PLUS เพียง 680 บาท จัดเต็มครบทั้งความเด้ง ความมันส์และความฟิน พร้อมเล่นเกมยอดฮิตแบบครบเซต ได้แก่ Crazy Bottles / Dice Winner / Carnival Shooter /Smash Cans / Magic Barrel / Darts Balloon คุ้มสุดสำหรับครอบครัวที่อยากสนุกแบบครบประสบการณ์
นอกจาก “B.Duck 20th Playful Bouncy Playland” แล้ว โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังมีกิจกรรมความสนุก สร้างเสริมจินตนาการให้กับน้องๆ หนูๆ อีกมากมาย พร้อมเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีอิเวนต์กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอัดแน่นตลอดทั้งเดือนอีกมากมาย ร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกในงาน “B.Duck 20th Playful Bouncy Playland” ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 69 – 20 มี.ค.69 ณ.ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ สไตล์ ราชพฤกษ์ โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 21.00 น. และวันเสาร์– อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 15.00 – 21.00 น.
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle