โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนหนูๆ เปิดโลกความสนุกรับปิดเทอมนี้ที่ “Sunday Playland”

ต้อนรับปิดเทอมสุดหรรษานี้ ถึงเวลาของเสียงหัวเราะและพลังความสนุกแบบไม่มีลิมิต! ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เตรียมประสบการณ์ความสุขให้ทุกคนในครอบครัว ชวนน้องๆ หนูๆ มาร่วมเปิดโลกจินตนาการไปกับ “Sunday Playland” สวนสนุกเด็กเล่นในร่มที่ทันสมัย ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่วงปิดเทอมให้ทั้งสนุก คุ้มค่า และได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างแท้จริง โดยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านการเล่นในคอนเซปต์ “Play & Learn” ที่ครบจบในที่เดียว ผสานเครื่องเล่นสุดมันส์ เกมเพลิดเพลิน และกิจกรรมสร้างสรรค์ไว้อย่างลงตัว ส่งเสริมพัฒนาการของน้องๆ ทั้งด้านร่างกายและสมอง ให้เด็กๆ ได้ปล่อยพลังอย่างอิสระ และเข้าถึงได้ในราคาคุ้มๆ พร้อมมอบความสุขที่เติมเต็มรอยยิ้มให้ทั้งครอบครัว โดยเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ และ ท็อปส์ พลาซ่า รวม 9 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ราชพฤกษ์, สุวรรณภูมิ, ราชบุรี, บุรีรัมย์, สระบุรี, กาญจนบุรี, ชลบุรี, สุพรรณบุรี และพะเยา
Sunday Playland ได้ออกแบบพื้นที่ให้แต่ละสาขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เติมสีสันและธีมที่แตกต่าง เพื่อกระตุ้นทั้งจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเข้าสังคมของเด็กๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโซนปีนป่ายปล่อยพลัง บ่อบอลขนาดใหญ่ ตัวต่อเสริมพัฒนาการ ไปจนถึงพื้นที่ Role Play ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สวมบทบาทตามจินตนาการ ทุกพื้นที่ถูกคิดมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ทุกช่วงเวลาที่ Sunday Playland ได้รับทั้งความสนุกและการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรกับทุกครอบครัว
พบกับไฮไลต์ความสนุกของ Sunday Playland ทั้ง 9 สาขา ได้แก่
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ : สนุกจัดเต็มกับของเล่นใหม่เพียบ! ทั้งบ่อบอลและสไลเดอร์สำหรับน้องตัวเล็ก โซนคลินิกจำลองสำหรับเด็ก ตัวต่อยักษ์ไซส์บิ๊ก และตัวต่อแม่เหล็กเสริมจินตนาการ ฝึกสมอง เล่นได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี : ชวนน้องๆ หนูๆ มาดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลสุดแฟนตาซี ไปกับธีม Under The Sea ทั้งบ่อบอล และ Polar Slide สุดมันส์ มาพร้อม Interactive Sand บ่อทรายสะอาดที่มาพร้อมเกมอินเตอร์แอคทีฟ และโซนซูเปอร์มาร์เก็ตจำลองให้เด็กๆ ได้ลองสวมบทพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี : เปลี่ยนวันธรรมดาให้เหมือนเที่ยวทะเล! ไปกับสวนสนุกธีม On The Beach สนุกเพลินไปกับ กับโซนบ้านบอลขนาดใหญ่ ให้เด็กๆ ปีนป่าย ปลดปล่อยพลังได้แบบสุดเหวี่ยง
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ : ย้อนเวลาไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับสวนสนุกในธีม Happy Dino ตื่นตากับบ่อบอลขนาดใหญ่ที่สุดของ Sunday Playland พร้อม Polar Slide และ Giant Magnetic Block โซนตัวต่อแม่เหล็กหลากหลายรูปแบบ ทั้งไซส์เล็ก ใหญ่ และจัมโบ้ เปิดพื้นที่ให้สร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี : สนุกกับ Food Truck และโซน Café ให้เด็กๆ สวมบทบาร์เทนเดอร์ตัวจิ๋ว เสิร์ฟเครื่องดื่มสุดน่ารัก พร้อมโซน Block Play ตัวต่อหลากหลายไซส์ ที่เปิดโอกาสให้คิดนอกกรอบอย่างอิสระ
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ : พบกับ Sunday Playland แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชวนผจญภัยใน Tiny Town เมืองจำลองจิ๋ว พร้อมของเล่นไม้ทนทาน ปลอดภัย และโซน Pick a Chick ฟาร์มไก่แสนน่ารัก ให้เด็กๆ สร้างเมืองในฝันและปล่อยจินตนาการได้เต็มที่
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี : สนุกแบบอาร์ตๆ กันที่ Sunday Playland แห่งแรกในภาคตะวันตก พบกับ Splash Art ห้อง Messy Play ให้เด็กๆ สาดสีสร้างผลงานศิลปะชิ้นเดียวในโลก พร้อมของเล่นกว่า 20 สถานี
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี : ครบทั้งบ่อบอล สไลเดอร์ และโซนพิเศษ Beauty & Barber ให้เด็กๆ สนุกกับบทบาทสมมติ เสริมทักษะสังคมผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์
• ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา : มันส์กับสไลเดอร์เป่าลม และบ่อบอล พร้อมด่านอุปสรรคท้าทายที่ให้เด็กๆ ได้ปีนป่าย พร้อมโซน Boardgame ที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆ วัยโต และวัยรุ่นเข้ามาร่วมสนุกได้ด้วย
Sunday Playland คือธุรกิจภายใต้การดูแลของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 9 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ราชพฤกษ์, สุวรรณภูมิ, พะเยา, ราชบุรี, บุรีรัมย์, สระบุรี, กาญจนบุรี, ชลบุรี และ สุพรรณบุรี พร้อมต้อนรับน้องๆ หนูๆ โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมที่ใกล้จะถึงนี้
