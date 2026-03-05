found & found จัดโปรแรงรับซัมเมอร์ “found & FREE” ซื้อ 1 ฟรี 1 กว่า 1,000 รายการ

found & found เอาใจสาย J/K Beauty ยกขบวนสินค้าขายดีกว่า 1,000 รายการ จัดโปรแรงรับซัมเมอร์กับ ดีลสุดคุ้ม “found & FREE 1 ฟรี 1” ที่มัดรวมไอเทมแบรนด์ดังมากมายจาก ญี่ปุ่น-เกาหลี มาให้เลือกช้อปกันแบบจุใจในแบบ 1 แถม 1 ไม่ว่าจะเป็น สกินแคร์ เมคอัพ มาส์กหน้า โลชั่นทาผิว ครีมอาบน้ำ และยาสระผม อาทิเช่น กันแดดจากแบรนด์ Dr.G, ANESSA, Biore มาส์กหน้าจาก BRINGGREEN , S-LABO สกินแคร์สายฟื้นฟู Prieclat U เมคอัพสุดฮอตจากเกาหลี colorgram, rom&nd รวมไปถึงครีมอาบน้ำ Jmella ยาสระผมตัวท็อปจากญี่ปุ่น DR ZERO และแบรนด์ดังอื่นๆอีกเพียบ ให้ทุกคนได้ช้อปสนุกสุดคุ้มแบบไม่ต้องพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ ที่นี่ที่เดียว!
พิเศษสุด ยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม เพียงซื้อสินค้าครบ 99 บาท รับสิทธิ์ “แลกซื้อ ลดชัวร์” กับสินค้าแบรนด์ดังที่นำมาให้เลือกช้อปกันแบบจุใจ ลดสูงสุดถึง 62% ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2569 และสำหรับยอดซื้อสินค้าครบ 1,290 บาท ขึ้นไป รับ COOL SUMMER BAG มูลค่า 360 บาท ฟรี 1 ใบ เริ่ม 16 มีนาคม– 30 เมษายน 2569 ดีลนี้เฉพาะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก found & found เท่านั้น
สายช้อป J/K Beauty ห้ามพลาด! กับสินค้า ญี่ปุ่น-เกาหลี ในราคาพิเศษก่อนใคร ช้อปได้แล้ววันนี้ที่ร้าน found & found ทุกสาขา หรือเลือกช้อปบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วกดผ่านช่องทาง GrabMart Line Man Mart, Shopee, Lazada และ Tiktok Shop คลิกเลย
ชวนสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบจบที่ found & found พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line