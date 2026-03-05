บัตรเครดิต ttb เปิดดีลบินสุดคุ้มรับต้นปี มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,400 บาท เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน 15 สายการบินชั้นนำ

ทีทีบี เปิดดีลชวนเที่ยว มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและเพิ่มความคุ้มค่าให้สมาชิกบัตร พร้อมกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในหมวดสายการบิน ซึ่งเป็นหมวดยอดนิยมช่วงต้นปี 2569 โดยมอบเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ดังนี้
• สิทธิพิเศษสำหรับสายการบิน Full Service รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,400 บาท / ท่าน เมื่อซื้อบัตรโดยสารที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป กับ 9 สายการบิน ได้แก่ ANA, Cathay Pacific, Emirates, EVA Air, Japan Airlines, Korean Air, Qatar Airways, Singapore Airlines และ Thai Airways
• สิทธิพิเศษสำหรับสายการบิน ที่คุ้มค่า คุ้มราคา รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / ท่าน เมื่อซื้อบัตรโดยสารที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป กับ 6 สายการบิน ได้แก่ AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air, Vietjet Air และ Scoot
ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรเครดิต ttb จะต้องชำระค่าบัตรโดยสารแบบเต็มจำนวนผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินโดยตรงเท่านั้น กับ 15 สายการบินชั้นนำที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 พฤษภาคม 2569 โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชัน ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/travel/airfull-feb26 และ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/travel/otherair-feb26
ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีทั้งในวันนี้ และอนาคต