เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เยี่ยมชมแบรนด์ เดอมอนด์ ไฟน์จิวเวลรี่เฮาส์สัญชาติไทย ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 73

เดอมอนด์ (DERMOND) ร่วมถ่ายทอดคุณค่าของงานอัญมณีหัตถศิลป์ชั้นสูง ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 73 สะท้อนผลงานไฟน์จิวเวลรี่ร่วมสมัย ผ่านเอกลักษณ์แห่งงานคราฟต์ฝีมือช่างไทย สู่สายตาผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงตัดแถบแพรเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 73 และเสด็จทอดพระเนตรเยี่ยมชมแบรนด์ เดอมอนด์ (DERMOND) ไฟน์จิวเวลรี่เฮาส์สัญชาติไทยกว่า 34 ปี ผู้สืบทอดความเชี่ยวชาญด้านเพชรมากว่า 3 ทศวรรษและได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน Top 100 Jewelry & Watch Brands of the World ประจำปี 2025 จาก Luxury Lifestyle Awards (LLA) และหนึ่งในสมาชิกของ World Luxury Chamber of Commerce (WLCC) ได้รับเกียรติเฝ้าฯ รับเสด็จนำโดยนาย สิรพัฐ พิพัฒน์วีรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และคณะผู้บริหาร นำเสนอผลงาน Chic Collection - The Unconventional Classic ที่สะท้อนความงดงามอันแตกต่างของผลงานไฟน์จิวเวลรี่ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ผ่านเทคนิคการผลิตขั้นสูงด้วยองค์ความรู้ของฝีมือช่างชั้นครูจากเฮาส์แบรนด์
เพื่อเป็นการตอกย้ำและยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดอมอนด์ ได้ดึงเอาคอนเซปต์ Crafted in Thai, Globally Inspired กลับมาถ่ายทอดความหมายใหม่อีกครั้ง โดยการเล่าเรื่องผ่านสถานที่สำคัญทางด้านงานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหมายสู่ผลงานอัญมณีวิจิตรศิลป์อันประณีต แสดงถึงทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูงสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จากทั่วมุมโลกกว่า 45,000 คน
โดยไฮไลท์ในครั้งนี้ สร้อยคอเลเยอร์ หนึ่งในคอลเลกชัน Firework - Layered Necklace ถูกนำมาจัดแสดงในรูปแบบชิ้นงานไฮจิวเวลรี่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพลุไฟส่องประกายเจิดจรัสบนท้องฟ้ายามค่ำคืน ออกแบบด้วยการจัดวางเลเยอร์ผ่านเส้นทองโรสโกลด์อย่างสมดุลเพื่อสร้างมิติ ความลึกและการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อย โดดเด่นด้วยการประดับพิงค์แซฟไฟร์ พิงค์โอปอลและเพชรที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน สะท้อนงานหัตถศิลป์อันประณีตพร้อมถ่ายทอดความสง่างามเหนือกาลเวลาของเครื่องประดับชั้นสูง (High Jewelry) ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
พร้อมสะกดทุกสายตาจากหนึ่งในสเตทเมนต์พีซจาก CHIC Collection - Six Hoops Earrings ที่พิสูจน์ว่าเส้นสายเรียบง่าย สามารถเปล่งประกายความงามได้อย่างน่าประทับใจ ดีไซน์ต่างหูที่ถ่ายทอดความงามผ่านเส้นสายทั้งหกเส้น จัดเรียงได้อย่างสมดุล พร้อมเม็ดทองทรงโดมที่เติมมิติและรายละเอียดอย่างมีชั้นเชิง สะท้อนเทคนิคการผลิตระดับไฟน์จิวเวลรี่ในแบบฉบับของ เดอมอนด์ โดยโครงสร้างตัวเรือนถูกออกแบบให้รับกับโครงหน้าหลากหลายรูปแบบ มอบความมั่นใจและ เสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติ ทุกครั้งที่แสงตกกระทบต่างหูคู่นี้จะสะท้อนประกายที่ดึงดูดสายตาและเปลี่ยนความงดงามให้กลายเป็นบทสนทนาเฉพาะตัว
ตามด้วยต่างหูสามห่วง Three Hopps Chubby Earrings ที่รังสรรค์ขึ้นภายใต้เอกลักษณ์เฉพาะด้วยสัดส่วนแบบ Chubby Proportion อันเป็นซิกเนเจอร์ที่โดดเด่นด้วยเส้นสายอันโค้งมน นุ่มนวล และน้ำหนักที่สมดุลสะท้อนถึงบุคลิกอันสง่างามในแบบเสน่ห์ของหญิงสาวสไตล์ Chic ที่ไม่จำเป็นต้องเพรียวบางหากแต่เปี่ยมด้วยความมั่นใจและตัวตนที่ชัดเจนอย่างมีสไตล์
อีกหนึ่งชิ้นงานสำคัญของ เดอมอนด์ ในรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ประจำปี 2026 Chic - Double Lines Wing Earrings คือต่างหูดีไซน์เส้นคู่ที่ออกแบบให้โอบรับแนวใบหูอย่างเป็นธรรมชาติ ถ่ายทอดเส้นสายที่เรียบสะอาดแต่เปี่ยมด้วยพลังและความเคลื่อนไหวอย่างมีมิติ เติมความโดดเด่นด้วยเพชรรูปทรงหยดน้ำ (Pear-shaped Diamonds) ที่พลิ้วไหวอย่างสง่างามในทุกการเคลื่อนไหว สะท้อนตัวตนอันมั่นใจและเอกลักษณ์ของหญิงสาวยุคใหม่ไว้ได้อย่างลงตัว ผลงานดีไซน์ที่โดดเด่นและมีเพียงหนึ่งเดียว ต่างหูแต่ละชิ้นถูกรังสรรค์ขึ้นในรูปแบบลิมิเต็ดเอดิชันเพียง 26 ชิ้นทั่วโลก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความพิเศษนี้ไว้ให้กับผู้ครอบครองไว้อย่างภาคภูมิ
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ตอกย้ำจุดยืนของ เดอมอนด์ ในฐานะ Thai Global Fine Jewelry House ชูความเชื่อมั่นในงานฝีมือคุณภาพสูง มาตรฐานสากล บริการหลังการขายโดยได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมาจากกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและนานาชาติอย่าง ออสเตรเลีย กาตาร์ คูเวต ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และอีกมากมาย
สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ไฟน์จิวเวลรี่ที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย สะท้อนความงดงามของคุณไปกับบูติกโฉมใหม่ ณ สยามพารากอน ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปัจจุบันร้าน เดอมอนด์ ในประเทศไทย มีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สยามพารากอน, เซ็นทรัล ชิดลม, วัน แบงค็อก และเซ็นทรัล พัทยา