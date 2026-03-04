10 ทายาทศิลปินดัง โตแล้วสวยหล่อจนฟอลโล่แทบไม่ทัน!

บรรดาคนดังนักร้องนักแสดงทั้งหลาย ที่ทุกวันนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆ โตทันใช้แล้ว และแต่ละคนดูท่าจะได้รับถ่ายทอด DNA จากบิดามารดามาแบบครบถ้วน ทั้งสวย หล่อ โปรไฟล์เลิศ ทั้งการเรียนและกิจกรรม เรียกได้ว่าอนาคตสดใส แถมใครที่เล็งจะเข้าวงการก็บอกได้เลยว่า สืบทอดสายเลือดนักแสดงมาเต็มขนาดนี้ เส้นทางข้างหน้าสดใสรุ่งเรืองเป็นแน่
เริ่มจากสาวน้อยที่เพิ่งตกเป็นประเด็นดราม่ามาหมาดๆ เมื่อโดนเหล่าป้าข้างบ้านวิพากษ์วิจารณ์การเล่นโซเชียลมีเดียของเธอ “ณดา-ปุณณดา ปุณณกันต์” ลูกสาววัย 14 ปีของ กบ สุวนันท์ กับ บรู๊ค ดนุพร ที่โชว์ความหุ่นดี รูปร่างสูงเพรียว กับท่าเต้นเข้าเพลงไวรัลสนุกๆ สมมงกับความสามารถในการเต้น ที่เธอมีพื้นฐานมาทั้งการเล่นสเก็ตน้ำแข็งและยิมนาสติก
ถัดมาเป็น “น้องไลลา” ลูกสาวคนสวยวัย 15 ปี ลูกไม้ใต้ต้นของคุณแม่พอลล่า เทเลอร์ นางเอกลูกครึ่งหน้าหวานกับอดีตสามี เอ็ดเวิร์ด หนุ่มฮ่องกงเชื้อสายอังกฤษ ซึ่งสาวน้อยไลลาได้ความลูกผสมของทั้งคุณแม่และคุณพ่อ เป็นความสวยแบบผสมผสานทั้งตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน
มาถึงสาวน้อย “น้องนาวา-พัชรนันท์ จุฑารัตนกุล” ลูกสาวคนสวยวัย 14 ปีของ อ้อม พิยดา กับ อาร์ต-ศรา จุฑารัตนกุล ที่กำลังสาวสะพรั่ง รูปร่างเพรียวสูง แถมมีใบหน้าบางมุมคล้ายกับนักแสดงวัยรุ่น “ชาร์เลท วาศิตา” จนชาร์เลทถูกแซวว่าเป็นลูกสาวอีกคนของอ้อมเลยทีเดียว
ส่วนคนนี้เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้น คุณพ่อนักร้องสายฮา โจ๊ก โซคลู หรือ “บ๊ระเจ้าโจ๊ก” โดย “น้องยี่หวา-กรณิศ จันทร์เจริญ” สาวน้อยวัย 14 ปีมาสายไอดอลจ๋า ที่ได้รับสายเลือดศิลปินมาจากคุณพ่อเต้มตัว และมีความสามารถด้านการเต้น เป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป T-POP อย่าง Sugar ‘N Spice ของค่าย LIT Entertainment ที่มีวงพี่ๆ อย่าง PiXXiE
ด้านทายาทนักร้องอีกคนที่สวยน่ารักไม่แพ้กัน “น้องโสน-สิสราญ ปฐวีกานต์” ลูกสาวของ มอส ปฏิภาณ ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 14 ปีไปหมาดๆ น้องโสนได้ความหน้าตาดีและความเก่งมาจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่ ล่าสุด ได้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ขึ้นพูดบนเวทีของยูเนสโก ถึงการอนุรักษ์ท้องทะเล ที่เธอให้ความสนใจเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆ
คนนี้บอกเลยว่าโปรไฟล์เลิศสุดๆ สำหรับ “น้องแพรว-แพรวพิชชา วัชรคุณ” ลูกสาวคนโตวัย 17 ปีของ ตุ๊ก-ชนกวนันท์ รักชีพ กับ อดีตสามี บ๊วย-เชษฐวุฒิ วัชรคุณ ที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทย เป็นนักร้องโอเปร่า เล่นไอซ์ฮอกกี้ ขี่ม้า ล่าสุด ได้รับเลือกให้เป็นดรัมเมเยอร์ไม้ 1 งานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย
สำหรับสาวน้อยมาดเท่วัย 16 “น้องสิงห์ เหลืองสุนทร” ลูกสาวคนเดียวของ “วุธ-อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร” พระเอกและผู้กำกับมากความสามารถ เธอเดินตามรอยคุณพ่อเข้าวงการบันเทิง โดยชนะการประกวดและเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด GMMTV ทั้งยังเป็นนักบาสเกตบอลทีมโรงเรียน แถมยังสามารถตีกลองได้อย่างเก่งกาจ
มาดูหนุ่มๆ กันบ้าง ถ้ากำลังมาแรงตอนนี้ต้องยกให้ “ฉลามออร์ก้า-ภูเรภัทร์ ศรีโรจนันท์” หนุ่มน้อยวัย 17 ลูกชายของ "เอ๋-เทเรซ่า อากีล่าร์” อดีตนักแสดงสาว น้องสาวของดีว่าดัง “ติ๊นา คริสติน่า” ที่ตอนนี้กำลังโดนจับตามองว่าเป็นเพื่อนหนุ่มคนสนิทของ “ไอจัง” ลูกสาวคนโตของ เบียร์ ใบหยก โดยหนุ่มออร์ก้ามีดีกรีเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย อยู่ก๊วนเดียวกับทายาทคนดังอย่าง น้องสกาย ลูกชายลูกเกด เมทินี และน้องเลล่า ลูกสาวซินดี้ สิรินยา
ปิดท้ายที่ 2 หนุ่มน้อยทายาทของอดีตนางเอกวัยรุ่นหน้าหวาน “เกด-นารากร โลหะชาละ” กับสามีนอกวงการ “ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์” ซีอีโอมาสด้า ประเทศไทย ที่หลังจากแต่งงานมีลูก ก็ออกจากวงการไปเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกชายทั้ง 2 แบบเต็มตัว ทั้ง “สีฝุ่น และสีน้ำ” ซึ่งหนุ่มสีฝุ่นวัย 19 ปี มีความสามารถด้านดนตรี กำลังเรียนอยู่ที่คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วน น้องสีน้ำ ดูจะเอาดีด้านกีฬา กำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ