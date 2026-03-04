“ม.ล. ปุญยนุช” รวมตัวไฮโซสายปาร์ตี้ ทำกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ผ่านไปแล้ว สำหรับงาน “NEXTOPIA Presents Beat Generations” ที่จัดขึ้น ณ เน็กซ์โทเปีย ชั้น 5 สยามพารากอน โดย ภชกรณ์ กาญจนมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ฟุสโก กรุ๊ป ที่ต้องการรวมตัวคนหลากเจนเนอเรชั่นที่มีไลฟ์สไตล์ หรือกิจกรรมด้าน Longevity และ Wellness ทำกิจกรรมที่ชอบ โดยไม่จำกัด วัย หรือสถานะทางสังคม ซึ่งเน้นการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านการผสมผสานดนตรี และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล โดยร่วมกับเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจมากมาย อาทิ Château De La Porcelaine, สวนสุขภาพอรุณ, House of Devine คลินิกเวชกรรม, บริษัท อัลลิอันซ์ อยุธยา, แบรนด์ PINNARA ของไทย, ดีสตาร์ เฟรช, Never Enough, Monsoon Tea, Loaf-Lay ของ จิตรลดา ศิริหงษ์ และ Dots Coffee ร้านกาแฟที่มีบาริสต้าเป็นผู้พิการทางสายตา
ภายในงานมีเหล่าเซเลบสายปาร์ตี้ของเมืองไทยร่วมงานมากมาย อาทิ ม.ล. ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา และสามี (สุรัศมิ์ ดุลยจินดา), อดิศร์ เชื้อวงศ์, รุ่งทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ธีรรัตน์ จงประเสิรฐ, เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์, วิยะดา อุมารินทร์, ม.ล. เอวิตา ยุคล และน้องอัฑฒ์ชิน ยุคล, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, จิตตินันท์ ยอดวงศ์สกุล และพฤทธา ทวีสิน ฯลฯ พร้อมร่วมเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน โดยมีดีเจชื่อดัง “Jr GROOVES” และฟังการเดี่ยวแซ็กโซโฟนจาก “ปัน-ปรันตวัฒน์ มารวิชัย” แชมป์ถ้วยพระราชทาน Thailand Saxophone Competition 2025 รวมทั้งบิ๊กเซอร์ไพร์สจากเหล่าแก๊งเพื่อนซี้ของ ม.ล. ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ที่พากันจัดเต็มมาชุดใหญ่ ด้วยชุดกางเกงยีนส์ห่มสไบผ้าไทย