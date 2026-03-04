"พิชชา ธนาลงกรณ์" แฟชั่นนิสต้าสาวเก๋ ที่ต้องมี "แว่นตา" สุดชิคคู่กาย

รับลมร้อนทั้งที เซเลบออนไลน์ขอเสิร์ฟไลฟ์สไตล์สุดชิคของแฟชั่นนิสต้าสาวเท่ "เม-พิชชา ธนาลงกรณ์" ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งแบรนด์ชุดชั้นใน "ชาบีน่า" ลูกสาวของ วิโรจน์ และวัชรี ธนาลงกรณ์
สาวเมผู้มีแฟชั่นการแต่งตัวสุดเท่ แต่มีออร่าความเซ็กซี่เปล่งประกาย จบปริญญาตรีด้าน Fashion Design and Marketing จาก London College of Fashion ประเทศอังกฤษ ด้วยบุคลิกทรงนางแบบ ไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรมาใส่ ก็ประหนึ่งหลุดมาจากแคตวอล์ก และแอคเซสซอรีประจำตัวที่ขาดไม่ได้ของเธอก็คือ "แว่นตา" ไม่ว่าจะลุคไหนๆ พอสาวเมสวมแว่นเพิ่มเข้าไป ก็จะดูเฟมินีนสุดชิคทันที
#CelebOnline #celeb #gossip #พิชชาธนาลงกรณ์ #แฟชั่นนิสต้า #แว่นตา