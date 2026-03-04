'นิ่ม-สาริศา ล่ำซำ' เผยนาทีระทึก รถหรูไฟไหม้กลางกรุง!!

เรียกว่าเป็นนาทีชีวิตเลยก็ว่าได้เมื่อ 'นิ่ม-สาริศา ล่ำซำ' ลูกสาวคนโตของ 'สาระ ล่ำซำ' CEO บริษัทประกันยักษ์ใหญ่ ได้เล่าถึงนาทีระทึก เมื่อรถยนต์คันที่นั่งไปกับเพื่อนชาย เกิดไฟลุกไหม้ จนเพลิงลุกวอดแทบทั้งคัน!!
.
ซึ่งสาวนิ่มยังสติดี รีบวิ่งลงจากรถ เพื่อเอาชีวิตรอดจากเหตุคาดไม่ถึงดังกล่าว และเคราะห์ดีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด...โดยสาวนิ่มได้แชร์ประสบการณ์นาทีชีวิตผ่านทางช่องติ๊กต็อกของเธอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่ใช้รถ และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสติเมื่อเผชิญกับปัญหาเพราะยังไงซะชีวิตเราก็มีค่าที่สุด...ขวัญเอ้ยขวัญมาค่ะหนูนิ่ม
#celebonline #Gossip #นิ่มล่ำซำ #รถหรูไฟไหม้