เครื่องประดับชั้นสูงจากอิตาลี เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

VHERNIER (เวอร์เนียร์) เมซงช่างฝีมือเครื่องประดับชั้นสูงสัญชาติอิตาลี จัดแสดงผลงานครั้งแรกในประเทศไทย ณ ชินติล่า โจเยลลี่ (Scintilla Gioielli) บูติกมัลติแบรนด์ไฟน์จิวเวลรีระดับแถวหน้า ที่รวบรวมเครื่องประดับชั้นนำจากประเทศอิตาลีไว้ที่ ชั้น M สยามพารากอน
ท่ามกลางเครื่องประดับระดับผลงานวิจิตรศิลป์ ที่นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรก พื้นที่อันโดดเด่นสะดุดตาถูกสำรองไว้เพื่อ 2 คอลเลกชันระดับไอคอน โดยมี Sven Johannsenและสรีนา ธีระวิทยภิญโญ 2 ผู้บริหารแบรนด์ ร่วมนำเสนอความประณีตในทุกขั้นตอน ผ่านฝีมือช่างผู้ชำนาญงานของประเทศอิตาลี ผลงานทุกชิ้นจึงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์แห่งการทดลอง สอดคล้องไปกับรูปทรงและวัสดุอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมนำเสนอเครื่องประดับจากทาง VHERNIER นิยามแห่งสุนทรียะอันโดดเด่นและกล้าจะแตกต่าง ผลงานสะท้อนความงามผ่านความเรียบง่ายที่แฝงเร้น ทว่าเปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์ตามแบบฉบับชาวมิลาน
นับเป็นอีกก้าวอันสำคัญในการสยายปีกสู่ระดับสากลของเมซง พร้อมเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำกลยุทธ์การจัดจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟของแบรนด์ มุ่งเน้นบูติกแบบโมโนแบรนด์และการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในหลากหลายมหานครทั่วทุกมุมโลก