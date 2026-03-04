“ณเดชน์ คูกิมิยะ” ชวนปลดล็อก ผิวสวยอย่างปลอดภัย

เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องอัลเทอรา และผลิตภัณฑ์ฉีดสำหรับใช้ในคลินิกเสริมความงาม จัดงาน “UNLOCK BEAUTY SAFE ZONE” ชวนทุกคนร่วมปลดล็อกความสวย เซฟด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Skin, by your design” เติมเต็มในแบบคุณ ไปกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฉีดของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ หรือ Merz Aesthetics Injectable Portfolio เพื่อยกระดับแนวคิดและสื่อสารเรื่องความปลอดภัย “Safety First, Confidence Always” ที่เป็นจุดยืนของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งยังตอบโจทย์การดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นอย่างยั่งยืนและปลอดภัย สอดคล้องกับเป้าหมายการดูแลตัวเองแบบ Beauty-Health Span ที่ปรับเปลี่ยนมุมมองจากการแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้กลายเป็นการลงทุนดูแลสุขภาพผิวในระยะยาว
ไฮไลต์ของงานได้ซูเปอร์สตาร์ชั้นนำ ณเดชน์ คูกิมิยะ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ RADIESSE ร่วมนำทัพปลดล็อกความงาม พร้อมแชร์เคล็ดลับความมั่นใจมุมมองแบบฉบับผู้ชายยุคใหม่ ว่าด้วยเรื่องของการดูแลตัวเองที่สอดรับกับเทรนด์ ‘Beauty Longevity’ ว่า “สำหรับผม Beauty Longevity คือการดูแลตัวเองให้ดูดีในระยะยาวครับ ไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองเพื่อช่วงเวลาสั้นๆ ด้วยความที่งานของผมต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลา ผมจึงให้ความสำคัญกับพื้นฐาน อย่าง การออกกำลังกาย ดูแลเรื่องโภชนาการ พักผ่อนให้เพียงพอ และดูแลผิวอย่างต่อเนื่องครับ“
นอกจากนี้ ยังมี หมออุ๋ม-พญ. สุรัสศวัลย์ วงศ์เกียรติขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังระดับแนวหน้าของเมืองไทย ร่วมถ่ายทอดวิธีการดูแลสุขภาพผิวแบบ Regenerative Longevity อีกด้วย