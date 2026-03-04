PRAKAAN (ปราการ) สร้างปรากฏการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ครั้งใหม่ผ่านเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์แห่งปี “The Quest of PRAKAAN” ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่มิติใหม่ ในแนวคิด “Recomposing Thainess to a World-Class Ritual” ด้วยประสบการณ์แบบ Multi-Sensory ณ The House on Sathorn – W Hotel Bangkok โดยมี เหล่านักธุรกิจ เซเลบนักแสดง และคนดังหลากวงการร่วมงานมากมาย
***
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดงานเชิดชูและยกย่องนักกีฬาคนพิการ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ที่ร่วมแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ 2025 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย อัมพร โชติรัชสกุล กก.ผจญ.สายสนับสนุนธุรกิจ, แคโรไลน์ เซซิเลีย เมอร์ฟีย์ กก.ผจญ.สายกลยุทธ์โครงการและพัฒนาธุรกิจ และพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้พิการทั้ง 9 คน พร้อมมอบเงินสนับสนุนและขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
***
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึก 9 เมืองต้นแบบ (เพชรบุรี-สกลนคร-นครศรีธรรมราช-ปัตตานี-ราชบุรี-ลำพูน-ศรีสะเกษ-สิงห์บุรี-อุบลราชธานี) เปิดตัวโครงการ “เนรมิตเมือง”: สร้างแบรนด์เมืองสู่สินทรัพย์สร้างสรรค์ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “แบรนด์เมืองสร้างสรรค์” มุ่งปลดล็อกศักยภาพ “อัตลักษณ์เมือง” สู่การเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุน คนรุ่นใหม่ และนักท่องเที่ยว