เมคอัพลุคของ กลัฟ - คณาวุฒิ ที่งาน Gucci FW 2026

ตะลึงทุกองศา!! เผยเมคอัพลุคสาวกรี๊ดของ กลัฟ - คณาวุฒิ (@gulfkanawut) แบรนด์แอมบาสเดอร์ Gucci ที่เสิร์ฟลุคหล่อเนี้ยบสุดโกลว์ด้วยเมคอัพไอเท็มทั้งหมดจาก @GucciBeauty ก่อนเข้าร่วมชมโชว์ Gucci Primavera หรือ Gucci Fall-Winter 2026 ใน Milan Fashion Week ประเทศอิตาลี
โดยบิวตี้ลุคของหนุ่มกลัฟในครั้งนี้เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมผิวอย่างพิถีพิถัน จากนั้นเปล่งประกายแบบ Gucci Glow ด้วย Gucci Glow Skin Tint ที่เป็นเสมือนรองพื้นซึ่งช่วยขับผิวโกลว์สวยสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วตามด้วยการเซ็ตลุคที่มาพร้อมความละมุนติดทนนานของผิวแมตต์ด้วย Gucci Matte Powder จากนั้นยกระดับลุคให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการปัด Gucci Glow Highlighter เฉด #03 Warm Gold ที่มอบเฉดสว่างสดใสประกายมุกให้ทั่วบริเวณโหนกแก้มและโหนกคิ้ว ก่อนเติมความอิ่มแวววาวให้ริมฝีปากด้วยลิปกลอสใส Gloss à Lèvres สี #117 Joslyn Clair และปิดท้ายด้วย Gucci Brume De Beauté Glow Hydrating Mist สเปรย์ผิวหน้าเพื่อผิวฉ่ำน้ำ เปล่งประกายตลอดวัน