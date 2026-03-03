น้อมใจภักดิ์แด่พระพันปีหลวง เซนต์ฟรังฯ ฉลอง 100 ปี

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จัดงาน “ร้อยปีที่ร้อยใจ สานสายใยเราเซนต์ฟรัง น้อมใจภักดิ์ แด่พระพันปีหลวง” ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ
งานเริ่มด้วยเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ กล่าวต้อนรับ ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานในพิธี และมี เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ, นุชรี อยู่วิทยา อุปนายกสมาคมศิษย์ฯ และประธานดำเนินงาน, ธวัลพรรษ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, และ ส่วน ดวงจันทร์ ประธานมูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 ร่วมงาน
จากนั้น ดร. ศศมณฑ์ สงวนสิน ได้มอบทุนการศึกษา SF Gracious Lady Award แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 จำนวน 12 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของศิษย์เซนต์ฟรัง ได้แก่ เป็นสตรีที่สง่างาม ทั้งกริยา และจิตใจ มีมารยาทดีตามแบบแผนกุลสตรี มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ และรู้จักการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
อีกทั้งมีพิธีมุทิตาจิตต่อคณะเซอร์ และคณะคุณครูเกษียณ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันภายใต้แนวคิด “อิ่มอร่อยครบในงานเดียว” ควบคู่กับการแสดงดนตรีไทยผสานบทเพลง Folk Song และ Orchestra จากวง SFO (Saint Francis Xavier Orchestra)
นอกจากนี้ ยังมีการจับสลากลุ้นรางวัลพิเศษ การแสดงละครเพลง “ดวงมณี ดวงใจ สายใยเซนต์ฟรัง” การแสดงชุด “สายใยแห่งรัก” จากคุณครูเกษียณ แฟชั่นโชว์ผ้าไทยจากศิษย์เก่าชุด “So Thai, So You” และคอนเสิร์ตจากวงไหนครับผมผมผม Cool Sound ปิดท้ายด้วยการลุ้นรางวัลใหญ่อย่างสนุกสนาน