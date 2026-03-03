เชฟพลอย-ณัฐณิชา บุญเลิศ เป็น Brand Ambassador ของ ฟลอร่า ฟู้ด กรุ๊ป

บาติยา ดายรัตเน ผจก.ทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออกไกล ฟลอร่า ฟู้ด กรุ๊ป จัดงาน Flora Food Group The Symphony 3 on Earth ฉลองศักยภาพของ “อาหารไทย” สู่เวทีโลก เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ครีมทำอาหาร ฟลอร่า โพรเฟสชั่นนอล” และ “เนยเทียมผสมบัตเตอร์มิลค์ รสเค็ม ฟลอร่า โพรเฟสชั่นนอล” พร้อมเปิดตัว เชฟพลอย-ณัฐณิชา บุญเลิศ จากรายการ MasterChef The Professionals Thailand ในการเป็น Brand Ambassador ของ ฟลอร่า ฟู้ด กรุ๊ป ณ Garden Deck ชั้น 7 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท
***
วัลยา จิราธิวัฒน์ และ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช แถลงข่าว เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงการรักษาโรคกระดูกและข้อ ที่เซ็นทรัล 17 สาขา โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา, นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์, ร.อ.กรี เดชชัย, ผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย สุนทราภา, ศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์