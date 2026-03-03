สายกินแซ่บเตรียมซี้ด! กับ “กะเพราเขย่าลอนดอน”

บจก.ภัทราไฟน์ไทยคูซีน (Patara Fine Thai Cuisine Limited) ผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารไทยแบรนด์ “Patara” (ภัทรา) และ “Platapian” (ปลาตะเพียน) ในประเทศอังกฤษ ร่วมมือกับ บจก.เผ็ดมาร์ค (PhedMark) ร้านกะเพราขวัญใจมหาชนจากประเทศไทย สร้างสรรค์แคมเปญสุดพิเศษ “Platapian x PhedMark” โดยมี เกษสุดา ไรวา กรรมการบริหาร บจก.ภัทราไฟน์ไทยคูซีน, กำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, วิทูร ศิลาอ่อน รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ปรมา ไรวา Specialty & Global Division Director บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และ มาร์ค วีนส์ (Mark Wiens) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและแบรนด์, กมล ชอบดีงาม กรรมการบริหาร, พงศ์เทพ อนุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนดิ้งและออกแบบ บจก.เผ็ดมาร์ค ร่วมลงนามในข้อตกลง ณ ร้านภัทรา ทองหล่อ 19
นาม ปรมา กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า เพื่อนำเสนอ "Co-Branded Product" เมนูข้าวผัดกะเพราที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย โดยดึงเอาเอกลักษณ์ความเผ็ดร้อนจัดจ้านอันเป็นตำนานของ PhedMark มาผสมผสานกับความประณีตและวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในแบบฉบับของ Platapian เพื่อมอบประสบการณ์รสชาติไทยแท้ที่หาตัวจับยาก ให้แก่ชาวลอนดอนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้สัมผัสเมนูอาหารไทยที่ถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งแคมเปญนี้จะมีขึ้น ณ ร้าน Platapian (15 Greek Street, London W1D 4EP, United Kingdom) ย่าน Soho ใจกลางกรุงลอนดอน ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.-15 พ.ค. 69 โดยเชื่อมั่นว่า แคมเปญนี้จะเป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ ของเมนู "กะเพรา" ให้เป็นที่รู้จักในฐานะ King of Thai Street Food อย่างสง่างามในตลาดยุโรป สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในลอนดอน หรือมีแผนจะเดินทางไปในช่วงเวลาดังกล่าว