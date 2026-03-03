สีสันคัลเลอร์ฟูลงานแต่ง “บุ๊ค-พิมพ์เลิศ ใบหยก” คนดังจัดใหญ่แฟชั่นชุดแข่งกันแย่งซีน

เป็นงานแต่งงานที่ถูกใจแขกเป็นที่สุด สำหรับพิธีมงคลสมรสของลูกสาวคนเล็กแห่งครอบครัวหรรษา ซึ่งมี “พันธ์เลิศ ใบหยก” เป็นประธาน ขนาดส่งไลน์การ์ดเชิญไปให้เพื่อนท่านยังแจ้งแบบติดตลกไปว่า “ตามสะดวกนะครับ ลูกสาวคนสุดท้อง งานล้างสต็อกครับ” ด้านเจ้าสาวสุดเก๋ “บุ๊ค-พิมพ์เลิศ ใบหยก” ก็ไม่น้อยหน้า ร่อน e-card ไปเชิญเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่คนสนิทในไลน์แจ้งว่า
“หากคุณได้รับ e-card ของเรา โปรดทราบว่าคุณได้รับเชิญแล้ว และนี่คือความรู้สึกที่ฉันอยากเห็น สําหรับงานแต่งงานของฉัน : ใส่ชุดที่ดีที่สุดหรือจัดใหญ่ที่สุดของคุณ จะสีอะไรหรือจะสีดําก็ได้ เรามีช่างภาพไว้บริการถ่ายภาพให้พวกคุณตลอดงาน ส่วนงานหมั้นของฉัน : ชุดใหญ่หรือชุดเล็ก อะไรก็ตามที่คุณชอบ กับสีที่มีความสุข ประหนึ่งเดินเล่นในสวน”
งานสำคัญของสาวติสต์ “บุ๊ค-พิมพ์เลิศ ใบหยก กับ บอล-ภัสพงษ์ อร่ามเสรีวงศ์" ครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นงานแต่งสุดชิคตั้งแต่ต้นปี 2569ในช่วงเดือนแห่งความรัก ที่มีเหล่าคนดังทยอยกันจัดพิธีหลายคู่ แต่งานนี้เหล่าผู้ร่วมงานตั้งแต่ญาติผู้ใหญ่ไปจนถึงลูกเล็กเด็กแดง ต่างสนุกกันถ้วนหน้า ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง เริ่มตั้งแต่พิธีหมั้น ณ Baiyoke Sky Hotel แบบมินิมอลชิคๆ ท่ามกลางวิวสวยๆ ของกรุงเทพฯ
ด้วยความเก๋ด้านแฟชั่นของสาวบุ๊ค ชุดหมั้นและดอกไม้ของเธอจึงไม่เหมือนใคร ขนาดคุณแม่เจ้าสาว “หยอย-ปริยะดา ใบหยก" ยังถึงกับโพสต์ภาพเบื้องหลังมาให้ดูกัน สำหรับชุดในพิธีแต่งงานของเจ้าสาว ที่หลายคนต่างจับจ้อง ก็มาในชุดหางปลากรุยกรายสีขาวสวยงาม จากแบรนด์ White Asava ของ “หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา”
ส่วนพิธีฉลองสมรสที่ Queensland Hotel, Bngkok โรงแรมของครอบครัวใบหยก ก็จัดแบบง่ายๆ แต่อบอุ่น ในบรรยากาศปาร์ตี้ไม่เน้นพิธีการมากมาย ไม่ต้องมีพรีเซนเตชั่น แถมเค้กแต่งงานยังสุดเก๋ ไม่ยึดติดกับเค้กทรงสูงซ้อนหลายชั้น แต่มีการนำเค้กสีพาสเทลแสนหวานหลายสิบก้อน มากองรวมกันแบบเหลื่อมล้ำไปมาอย่างมีดีไซน์ สมกับความเก๋ของเจ้าสาว ช่วงปาร์ตี้หลังพิธี ศิลปินนักร้องก็ยังแน่นเวที ผู้ร่วมงานก็สนุกสุดเหวี่ยง
งานนี้มีเหล่าคนเก๋ๆ จากหลากแวดวง มาร่วมแสดงความยินดี โดยเฉพาะ เพื่อนๆ ของเจ้าสาว ก็จัดใหญ่จัดเต็มในชุดหลากสีสันหลายสไตล์ ประหนึ่งตัวแม่มางานแฟชั่นวีก แต่ละคนทำตามคำขอของเจ้าสาว ด้วยชุดสีสันคัลเลอร์ฟูล แบบมีดีเทลเก๋ๆ สุดอลังการ ไม่ต้องห่วงว่าจะขโมยซีนเจ้าสาว แย่งกันขโมยซีนสุดฤทธิ์ แต่ละชุดคัดสรรมาเพื่องานนี้ ทั้งแหวกหน้าแหวกหลัง มีทั้งสไตล์เรียบหรูผสานหลากดีไซน์ กับสไตล์เจ้าหญิงแสนหวาน กระโปรงบานฟูฟ่อง ให้สมกับ reference ที่แนบมากับ e-card งานแต่งที่เจ้าสาวส่งมาเลยทีเดียว
ชุดของเจ้าภาพ อย่าง ครอบครัวใบหยก เลยดูเบาและเรียบร้อยสุดไปเลย เมื่อมาเจอชุดของ “แนนนิสต์-หทัยรัตน์ เพิ่มพูนธนาลาภ” ครีเอทีฟและสไตลิสต์ชื่อดังของไทย ที่ครีเอทลุคให้กับศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกมาแล้วมากมาย แถมยังเป็นสไตลิสต์ให้กับลิซ่ามาแล้วหลายลุค ซึ่งแต่ละลุคก็สุดปัง งานนี้ เธอจึงมาแบบอลังการงานสร้าง ประหนึ่งเจ้าหญิงในเทพนิยาย
ไหนๆ ก็จัดชุดกันมาใหญ่แล้ว เหล่าสาวๆ แลยพากันเดินแฟชั่นโชว์ชุดกันอย่างสนุกสนาน ประหนึ่งรันเวย์ในแฟชั่นวีก แต่ละคนโชว์ชุดโชว์ลีลากันอย่างไม่ออมแรง ครื้นเครงกันประหนึ่งงานปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อนฝูง เซเลบออนไลน์จึงขอนำชุดสวยๆ ของผู้ร่วมงานมาให้ชมกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังว่า แต่งตัวกันมาแบบไหนกัน ถึงทำให้หัวหน้าบ้านแห่งความบันเทิง อย่าง พันธ์เลิศ ใบหยก มีความงงเล็กๆ ปนความอิ่มเอมใจว่า ทำไมเพื่อนลูกถึงจัดเต็มกันได้ขนาดนี้