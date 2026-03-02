คณะภริยาทูตร่วมออกร้านหารายได้ สนับสนุนสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและทรงเยี่ยมร้าน “งานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 59” โดยมี เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย, ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, มาดาม ทาลา ดิโอนิซี ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2569, มาดาม ทราง ธิ ถู โฮ ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเวียดนามประจำประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดทำสลากงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2569 และจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เพื่อนำเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย นำไปสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย
ในปีนี้มีสถานทูตเข้าร่วมออกร้าน 52 ประเทศ นำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและสินค้ายอดนิยมมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารนานาชาติ และของตกแต่งบ้าน ภายในงานพบกับวัตถุดิบและอาหารคุณภาพจากนานาประเทศ ผลิตภัณฑ์ความงาม ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองจากหลายประเทศในเอเชียและละตินอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์และมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้านภูฟ้า และชมรมเพื่อนพาร์กินสัน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมจำหน่ายภายในงานอีกด้วย