ทายาทเศรษฐีอิหร่านเก็บตัว เกรงโดนโจมตีในโลกออนไลน์

ท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ ที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และพันธมิตร กับอิหร่าน ทำให้เหล่าลูกหลานมหาเศรษฐีอิหร่านตระกูลดัง ที่เคยอวดไลฟ์สไตล์ความรวยผ่านโซเชียลมีเดีย พากันเก็บตัวเงียบ เพราะกลายเป็นเป้าบูลลี่ในโลกออนไลน์ ซึ่งอาจพาลไปสู่การล่าแม่มดในชีวิตจริงได้
กระแสความไม่พอใจเริ่มจากการเคลื่อนไหวประท้วงภายในประเทศอิหร่าน จากเหล่าประชาชนที่ทนความกดขี่ข่มเหงไม่ไหว พร้อมแรงหนุนจากนอกประเทศเรียกร้องให้ปฏิวัติล้มล้างอำนาจเก่า ทำให้เหล่าทายาทเหล่าผู้กุมอำนาจผู้ร่ำรวยในขณะที่ประชาชนยากจน โดนวิพากษ์วิจารณ์และโดนแฉชีวิตที่แสนจะสุขสบาย อย่างภาพที่เห็นในแท็ก Rich Kid of Tehran ตำตาตำใจผู้คนเชื้อชาติเดียวกัน
มาตอนนี้ที่อิหร่านกำลังมีปัญหากับอเมริกา ก็ยิ่งทำให้ทายาทคนดังต้องรับศึกใหม่ เกิดกระแสโจมตีจากนอกประเทศเพิ่มขึ้นอีก ทำให้หลายคนลบโซเชียลมีเดีย หรืองดการเคลื่อนไหว แต่นั่นก็ไม่หยุดยั้งการโดนคอมเมนต์ด่าทอในหลากหลายภาษาในภาพโพสต์เก่าๆ อย่าง ครอบครัวทูตอิหร่านในประเทศต่างๆ เช่น อนาซิด โฮเซนี ภรรยาลูกชายทูตเดนมาร์ก ที่มีผู้ติดตามเกือบ 2 ล้านคน, ซาช่า โซนี ลูกอดีตทูตที่ใช้ชีวิตหรูหราในสเปน หรือแม้กระทั่งบัญชีที่แฉชีวิตเลิศหรูของเหล่าทายาทอิหร่านผู้ร่ำรวยก็โดนหางเลขไปด้วย
จะมีเพียง บ้านปาห์ลาวี ที่แม้ลูกสาวทั้ง 3 ของ “เรซา ปาห์ลาวี” อดีตมกุฎราชกุมารแห่งอิหร่านที่ลี้ภัยอยู่นอกประเทศ และได้สหรัฐฯ หนุนหลังให้กลับไปครองบัลลังก์ รับตำแหน่งประธานาธิบดี ที่สาวๆ ไม่ได้เคลื่อนไหวในไอจีมานานหลายสัปดาห์แล้ว แต่ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา กลับแชร์สตอรี่แบบไม่หยุดหย่อน ด้วยภาพและคลิปการฉลองของชาวอิหร่าน ที่ดีใจกับข่าวการสิ้นชีพของ “อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี” ผู้นำคนปัจจุบัน และปลุกกระแสรักราชวงศ์และการเรียกร้องให้บิดาของตนกลับไปครองอำนาจ
แต่ก็โดนหลายฝ่ายนำเอาการเคลื่อนไหวนี้ ไปโจมตีว่าซ้ำเติมประเทศบ้านเกิดของตน และมัวแต่เลียแข้งเลียขามหาอำนาจ ไม่มีศักดิ์ศรีของชาวอิหร่าน ไม่เพียงความขัดแย้งจะอยู่ในพื้นที่สงคราม แต่ในสังคมออนไลน์ก็มีการต่อสู้โจมตีด้วยวาจาไม่น้อยเช่นกัน