เผยบิวตี้ลุคของ จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน ในงาน Burberry Winter 2026

นักแสดงและนักร้องมากความสามารถ จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน ปรากฏตัว ณ งาน Burberry Winter 2026 ในลุคโก้หรู ทันสมัย แต่แฝงไปด้วยความอบอุ่น นุ่มละมุน ผ่านโทนสีเบจ-น้ำตาลอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังโดดเด่นสะกดสายตา ด้วยเมคอัพที่เผยผิวสวยเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ ผสานความโมเดิร์นและความสง่างามในแบบฉบับของ Burberry Beauty
สำหรับลุคในครั้งนี้ของจูเน่ เริ่มต้นด้วย Beyond Radiance Primer จาก Burberry Beauty เพื่อเตรียมผิวให้เรียบเนียนและเปล่งประกาย ก่อนตามด้วย Burberry Beyond Wear Cushion ที่มอบการปกปิดบางเบาแต่ติดทนนาน ให้ผิวดูเนียนละเอียดและติดทนตลอดค่ำคืน จากนั้นเซ็ตเมคอัพด้วย Beyond Wear Setting and Refining Powder เพื่อคงความเรียบเนียน มอบผิวสวยแมตต์อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ เธอยังเติมสีสันบนใบหน้าด้วยพาเลตต์ Eye Quad สี Dusty Caramel มอบดวงตาอันน่าหลงใหลด้วยเฉดโทนน้ำตาลที่ช่วยเพิ่มมิติและความลุ่มลึกอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมปัดแก้มด้วย Outdoor Blush สี 93 Russet Leaves โทนแดงอมน้ำตาล ที่ช่วยขับผิวให้ดูเปล่งปลั่ง มีเลือดฝาดสุขภาพดี และเติมความอบอุ่นให้ลุคโดยรวมอย่างลงตัว สำหรับริมฝีปาก จูเน่เลือกครีเอตเลเยอร์ลุคด้วย Brit Matte Veil สี 93 Russet ลิปแมตต์เนื้อบางเบาที่มอบสีสันคมชัดแต่เบาสบาย สร้างเบส
ริมฝีปากที่ดูเรียบละมุนและติดทนนาน ก่อนเติมความฉ่ำวาวเปล่งประกายด้วย Brit Shine Lipstick สี 606 Rose Petals เพื่อเพิ่มมิติและความสดใสให้ลุคดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ปิดท้ายลุคด้วยกลิ่นหอมหวานละมุนอันเป็นเอกลักษณ์จาก Her Parfum เติมเต็มความมั่นใจและเสน่ห์ร่วมสมัยในแบบฉบับ Burberry