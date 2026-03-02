ชมรมยอร์คเชียร์เทอร์เรียประเทศไทย ชวนร่วมงาน Princess Honour Cup 2026

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมยอร์คเชียร์เทอร์เรียประเทศไทย ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดงาน Princess Honour Cup 2026 ครั้งที่5 เป็นงานประกวดพันธุ์สุนัขทุกสายพันธุ์ตามหลักมาตราฐานสากลเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการที่ดีของสุนัข รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสุนัขทุกสายพันธุ์ รวมถึงการแข่งขันและการประกวดประเภทต่างๆ ที่แสดงความสามารถและความสวยงามของสุนัข ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเวทีประกวดนานาชาติ
สนใจร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในงาน Princess Honour Cup 2026 ครั้งที่ 5 ได้ ใน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 10.00-19.00 น. โดยมี บริษัท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, Smartheart, สยามพิวรรธน์, บริษัท สเตคอน กรุ๊ป และ มูลนิธิเอสซีจี เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
ชมรมยอร์คเชียร์เทอร์เรียประเทศไทย ขอเชิญชมและร่วมส่งสุนัขเข้าประกวดในงาน Princess Honour Cup 2026 ได้ที่ คุณสุรัคร นกแก้ว 097-990-5551 หรือ คุณพลกฤษณ์ ยะพรม 098-822-9799 หรือ Email:yorkshireclubth@gmail.com หรือ Line: @yorkieclubth