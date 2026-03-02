ร่วมสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ ที่สุดแห่งขุมพลังไฮบริดจาก ลัมโบร์กินี

บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินีอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย นำโดย อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ, ศักดิ์ นานา และ ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ กรรมการ จัดงาน Lamborghini Private Viewing at Chiangmai เอาใจเหล่าแฟนพันธุ์แท้วัวกระทิงดุ เปิดประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือระดับ กับ Lamborghini Temerario ซูเปอร์สปอร์ตคาร์ปลั๊กอินไฮบริดสมรรถนะสูงรุ่นล่าสุดและดีที่สุดในคลาส (FUORICLASSE) ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบไฟฟ้ารุ่นเดียวในเซกเมนต์ และยังเป็นเครื่องยนต์ซูเปอร์สปอร์ตคาร์รุ่นแรกและรุ่นเดียวในการผลิตที่สามารถทำความเร็วรอบได้สูงถึง 10,000 รอบต่อนาที
นอกจากนี้ยังมี Lamborghini Urus SE ซูเปอร์เอสยูวีปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกของแบรนด์ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ V8 ทรงพลังด้วยกำลังเครื่องรวม 800 CV พร้อมประสิทธิภาพและประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดในคลาสตามแบบฉบับลัมโบร์กินี ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2569 ณ Vaanaa Cafe เชียงใหม่
เรนาสโซ มอเตอร์ มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์การขับขี่และบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่านเจ้าของรถลัมโบร์กินี ด้วยวิสัยทัศน์การบริหารงานด้านการบริการลูกค้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ และใส่ใจในทุกรายละเอียดของรถลัมโบร์กินีทุกคันก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าคนสำคัญเสมอ
ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากซูเปอร์สปอร์ตคาร์ได้ที่ “ลัมโบร์กินี กรุงเทพฯ” โชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ถนนวิภาวดีรังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-512-5111