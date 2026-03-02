สีสันฤดูร้อนของ ยูนิโคล่ สวมใส่สบาย ผสานกลิ่นอายสไตล์เฟรนช์ริเวียร่า

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชัน UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2026 คอลเลคชันเสื้อผ้าที่ถ่ายทอดรายละเอียดสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างชัดเจน โดยคอลเลคชันล่าสุดนี้สร้างสรรค์จากเนื้อผ้าคุณภาพสูง ผสานกับโทนสีที่เปี่ยมด้วยพลัง สีสันและอารมณ์ความรู้สึกของชายฝั่งตอนใต้ของฝรั่งเศส หรือ เฟรนช์ ริเวียร่า โดยจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม เป็นต้นไป
คอลเลคชันสีสันสดใส สวมใส่สบาย ผสานกลิ่นอายสไตล์เฟรนช์ริเวียร่า
คอลเลคชันฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2026 ประกอบด้วย 11 ไอเทม ในโทนสีหลักอย่างสีน้ำเงินไอริสและสีแดงเบอร์รี่ประกอบด้วยไลน์อัพไอเทมลินินที่หลากหลาย เช่น กางเกงผ้าลินินผสมคอตตอนที่ผสมผสานคุณสมบัติของทั้งสองเนื้อผ้าในแง่ของความนุ่มและความสบายเข้าด้วยกันชุดเดรสและชุดจั๊มป์สูทที่สามารถคอมพลีทลุคได้ในชิ้นเดียว และเสื้อยืดผ้าลินินหลากสี เนื้อผ้าทิ้งตัว สวมใส่สบาย นอกจากนี้ยังมีเสื้อถักสำหรับฤดูร้อน 3 แบบ มาพร้อมดีไซน์คอปกสกิปเปอร์ เนื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ และดีเทลบริเวณอกที่โดดเด่น อีกทั้งยังมีเสื้อเบลาส์ปักลายที่ให้สัมผัสเบาสบาย เติมเต็มสไตล์ฝรั่งเศสสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนได้อย่างลงตัว