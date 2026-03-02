เมกาบางนา ชวนช้อปไอเทมคู่ใจ พร้อมออกทริปสนุกรับซัมเมอร์

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ต้อนรับฤดูกาลแห่งการเดินทางท่องเที่ยวในงาน “MEGA SUMMER ESCAPE SALE” ชวนทุกคนเตรียมไอเทมคู่ใจ พร้อมจัดเต็มความสนุกกับทุกทริปรับซัมเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นสายทะเล สายแคมป์ปิ้ง เดินป่า หรือกิจกรรมเอาต์ดอร์ทุกรูปแบบ พลาดไม่ได้! กับโปรโมชันสุดคุ้มจากแบรนด์เอาต์ดอร์ และสินค้า SPORT-ACTIVE LIFESTYLE ชั้นนำ ที่ขนทัพสินค้ามอบส่วนลดสูงสุดถึง 70% ระหว่างวันที่ 5 – 17 มีนาคม 2569 ณ โซนแฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 เมกาบางนา
เตรียมอัปเดตไอเทมเอาต์ดอร์และ SPORT-ACTIVE LIFESTYLE จากแบรนด์ชั้นนำ เริ่มจาก TIMBERLAND ไอคอนสายเอาต์ดอร์ระดับโลกที่โดดเด่นด้วยดีไซน์แข็งแกร่งและฟังก์ชันทนทาน ต่อด้วย ELEMENT72 ผู้นำเข้าสินค้าเออร์เบินไลฟ์สไตล์ที่รวบรวมแบรนด์เอาต์ดอร์ชื่อดังไว้ครบครัน พร้อมยกระดับการผจญภัยด้วย SUUNTO สมาร์ทวอทช์ GPS จากฟินแลนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำ และ VIBRAM FIVEFINGERS รองเท้าแยกนิ้วเพื่อสายเทรลและกิจกรรมเอ็กซ์ตรีม
เพิ่มสีสันซัมเมอร์ในสไตล์ SURF & STREET กับ THE CRITICAL SLIDE SOCIETY แบรนด์เซิร์ฟจากออสเตรเลียมาพร้อมคอลเลกชัน กลุ่มเสื้อผ้า ดีไซน์เท่ กลิ่นอายทะเล ผสานความสตรีท ใส่สบาย พร้อม NEW ERA แบรนด์หมวกระดับโลกจากอเมริกากว่า 100 ปี และ KANGOL ไอคอนหมวกสายสตรีทที่ช่วยคอมพลีตลุคได้อย่างลงตัว และพลาดไม่ได้! กับ MAISON DE AURI แบรนด์กระเป๋านิตสัญชาติไทยที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ สำหรับสายลุย พบกับ DICKIES แบรนด์ดังจากอเมริกาที่ผสานสตรีตแวร์และ WORKWEAR สไตล์แคชชวลอย่างแข็งแรง ขณะที่ SHOES-REPUBLIC ภายใต้แนวคิด “WHEN BEAUTY MEETS COMFORT” คัดสรรรองเท้า MADE IN JAPAN และ EUROPE ที่ผสานความงามและความสบายไว้ในทุกคู่
เติมเต็มทริปด้วยไอเทมไลฟ์สไตล์ อาทิ OPTIC SQUARE ร้านแว่นตาชั้นนำที่รวบรวมกว่า 300 แบรนด์ดัง ต่อด้วย NOX NOX แว่นกันแดด ACTIVE LIFESTYLE สัญชาติไทย สำหรับสายเดินทางพบกับ TPARTNER กระเป๋าเดินทางเฟรมอลูมิเนียมดีไซน์ทันสมัย รวมถึง STREAM TRAIL กระเป๋ากันน้ำจากญี่ปุ่น และ ICEBASE อุปกรณ์เก็บความเย็นนวัตกรรม PU INJECTION ปิดท้ายด้วย RIP CURL แบรนด์ไลฟ์สไตล์กิจกรรมทางน้ำ และ SWIMSAIC ไลฟ์สไตล์แบรนด์ชุดว่ายน้ำดีไซน์สะท้อนตัวตน
พิเศษ! สำหรับสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถสะสมคะแนนจากทุกใบเสร็จภายในงาน (มีตราประทับ) เพื่อแลกของรางวัลและสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางในฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวกับงาน “MEGA SUMMER ESCAPE SALE” งาน
ช้อปปิ้งที่รวบรวมไอเทมเอาต์ดอร์ และ SPORT-ACTIVE LIFESTYLE ไว้อย่างครบครันในที่เดียว พร้อมโปรโมชันพิเศษลดสูงสุด 70% ให้ทุกทริปซัมเมอร์ของคุณเต็มไปด้วยความสนุก มีสไตล์ และความมั่นใจ ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 มีนาคม 2569 ณ โซนแฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 เมกาบางนา