นานิ - หิรัญกฤษฎิ์ ร่วมชมโชว์ Onitsuka Tiger AW2026 ที่มิลานแฟชั่นวีค

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร์) เปิดตัวคอลเล็กชั่น Autumn/Winter 2026 ที่มิลานแฟชั่นวีค ประเทศอิตาลี ซึ่งเผยโฉมมาในคอนเซ็ปต์ The Aesthetics of Ma โดย “Ma” เป็นแนวคิดทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่อธิบายถึงช่องว่างอันมีความหมายระหว่างสององค์ประกอบ ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการแต่งตัวที่ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงโอกาสพิเศษหรือกิจวัตรประจำวัน อีกทั้งสุนทรียศาสตร์ทางแฟชั่นที่ไม่เอนเอียงไปทางความพิเศษหรือความเคยชิน หากแต่อยู่ระหว่างสองสิ่งนั้น ซึ่งถูกหล่อหลอมขึ้นด้วยบุคลิกและทัศนคติของผู้สวมใส่เสื้อผ้า มากกว่าโอกาสในการสวมใส่ โดยมี นานิ - หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ นักแสดงชาวไทย บินลัดฟ้าไปร่วมชมโชว์ครั้งแรกในฐานะแขกคนสำคัญของแบรนด์ พร้อมด้วยดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังจากทั่วโลกอีกคับคั่ง อาทิ ฮงอึนแช (Hong Eunchae) วง LE SSERAFIM, ฮาร์ต อีวานเจลิสตา (Heart Evangelista) และ ศรีลีลา (Sreeleela)
AW26 นำเสนอหลากหลายลุคที่ผสานเสื้อผ้าแนวทางการ ลำลอง เวิร์กแวร์ และสปอร์ตเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ก่อให้เกิดมิติใหม่ที่ทั้งสดใหม่และคาดไม่ถึง ชุดเดรสลายแถบแนวนอนถูกเลเยอร์ด้วยเสื้อฮู้ดดี้ลายก้างปลาทรงโอเวอร์ไซส์ ขณะที่เสื้อแขนยาวผ้าฝ้ายเนื้อบางลายตารางประดับลายดอกไม้ จับคู่กับกระโปรงมิดิสีเหลืองอมน้ำตาลที่ตัดเย็บจากผ้าเอฟเฟกต์ขนนก ประดับด้วยโบว์สีสกายบลูที่เอว และยังมีลุคสุดโรแมนติก ที่นำเสื้อฟลีซสีเขียวแอปเปิ้ลมาสวมทับเสื้อแขนยาวสีชมพูแคนดี้ผูกโบว์ที่คอ สไตลิ่งเข้ากับกระโปรงมินิถักไหมพรมที่มีกระเป๋าปะด้านหน้า ท่าทีสบายๆ ถูกถ่วงดุลด้วยงานตัดเย็บอันประณีต เห็นได้จากเสื้อโค้ตตัวยาวแบบกระดุมสองแถวที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดทหาร โดดเด่นด้วยปกเสื้อและกระดุมสีตัดกัน จับคู่กับสนีกเกอร์หุ้มข้อสูง
เช่นเดียวกันในเสื้อผ้าผู้ชาย สำหรับผู้ที่ไม่ยึดติดกับกรอบความเป็นทางการ กับลุคที่เลือกจับคู่เสื้อแจ็กเก็ตฟลีซสีออฟไวท์ตกแต่งลายดอกไม้ปักมือ เข้ากับเสื้อเชิ้ตเนื้อบางเบา กางเกงห้ากระเป๋าสีกากีเนื้อสัมผัสนุ่มและรองเท้าบู๊ตภูเขาที่ได้แรงบันดาลใจจากรองเท้าปีนเขารุ่นไอคอนิกจากคอลเล็กชั่นในอดีตของแบรนด์
พร้อมกันนี้ยังเปิดตัวรองเท้ารุ่น MEXICO 66™ SQUARE ทรงพื้นแบนพิเศษ ที่นำเสนอซิลูเอตใหม่อันเพรียวบางของรุ่นไอคอนิก MEXICO 66™ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของลาย Onitsuka Tiger Stripes ที่โดดเด่นบนรุ่น MEXICO 66™ โดยมาพร้อมลวดลายลิซาร์ดปรินท์ ลายดอกไม้ และสีพื้นเรียบ เสริมความสมบูรณ์ของคอลเล็กชั่นด้วยรองเท้าส้นสูงแบบสายรัดสองข้าง ที่มีให้เลือกสองดีไซน์ด้วยกัน และพลาดไม่ได้กับแอคเซสเซอรี่ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าสะพายข้างตอกหมุด ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกะทัดรัด โดดเด่นด้วยสายสะพายแบบครอสบอดี้และดีเทลสายรัดแนวตั้งสำหรับปิดกระเป๋า ชาร์มหลากหลายรูปแบบซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อห้อยติดกับกระเป๋าหรือเข็มขัดที่มีห่วงเฉพาะ ตั้งแต่โบว์สีสันสดใส กระเป๋าใส่หูฟังขนาดมินิ ไปจนถึงที่ใส่ลิปสติกและเคสแว่นตาดีไซน์น่ารัก