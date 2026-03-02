ยลโฉม Limelight Gala สองรุ่นเด่นจาก Piaget

จากมรดกปี 1973 สู่ Limelight Gala Precious ปี 2026 นาฬิการุ่นใหม่ประจำฤดูใบไม้ผลิ ที่แม้จะยกระดับความหรูหรา ทันสมัยตามยุค แต่ยังคงทักษะงานศิลป์ชั้นสูงที่สะท้อนถึงความเป็น "House of Gold" ของ @piaget ไว้ครบครัน โดยทั้งสองเวอร์ชั่นมาในตัวเรือนพิงค์โกลด์ขนาด 32 มม.
โมเดลแรกสะดุดตาด้วยพื้นหน้าปัดอีนาเมลสีส้มสดใส เคลือบบนทองคำที่ผสมผสานอัตลักษณ์ของ "เกล็ดงู" ผ่านเทคนิคการแกะสลักด้วยมือแบบดั้งเดิม ส่งมอบลวดลายคล้ายเกล็ดงูที่ซ้อนทับกันอย่างเป็นธรรมชาติ ขอบตัวเรือนโอบล้อมด้วยเพชรและสเปสซาร์ไทต์ไล่เฉดพระอาทิตย์อัสดง
ขณะที่อีกรุ่นเชิดชูเอกลักษณ์ของนาฬิกาเครื่องประดับในยุค 1960 ที่หยิบเอาเทคนิคการแกะสลัก Décor Palace มาเติมชีวิตชีวาให้กับโลหะมีค่า ก่อเกิดลวดลายทั้งบนสายและหน้าปัดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประดับด้วยเพชรสีขาวไล่เฉดไปจนถึงสีน้ำตาลคอนยัคจำนวน 42 เม็ด ด้วยเทคนิค Serti Descendu