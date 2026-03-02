งานแต่งงานสุดชิคของ "บุ๊ค ใบหยก" เนรมิตงานแต่งเหมือนงานปาร์ตี้

ลืมบรรยากาศของงานแต่งงานที่เต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพรั่งไปก่อน เมื่อบ่าว-สาว สายติส "บุ๊ค-พิมพ์เลิศ ใบหยก" และเจ้าบ่าว "บอล-ภัสพงษ์ อร่ามเสรีวงศ์" สร้างมิติใหม่ของการแต่งงานด้วยการเนรมิตบรรยากาศงานแต่งงานเหมือนงานเลี้ยงมินิมอลชิคๆ ท่ามกลางวิวกรุงเทพมหานคร ณ Queensland Hotel Bangkok งานนี้เต็มไปด้วยตัวแขกคนสนิทและเหล่าคนเก๋ๆ จากหลากหลายแวดวงมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว
ที่สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับงานแต่งของเจ้าสาวสายแฟนี้คงต้องเป็นชุดแต่งงานหางปลากรุยกราย ลากยาวสุดฤทธิ์ ฝีมือการตัดเย็บของแบรนด์ White Asava ของพี่หมู-พลพัฒน์ ที่สวยงามถูกใจเจ้าสาวเป็นที่สุด นอกจากนี้เค้กงานแต่งก็แปลกตาไม่เหมือนใคร เรียกว่าเป็นงานแต่งงานที่ได้ดั่งใจเจ้าบ่าวเจ้าสาว และทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีก็มีความสุข สนุกสนานกับการงานแต่งสุดชิคของคู่ด้วย..ขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวอีกครั้งค่ะ
