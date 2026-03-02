ช้อปสุดร้อนแรงรับหน้าร้อน กับแคมเปญ “MEGA SUMMERVERSE”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดจักรวาลแห่งการช้อปสุดคุ้มรับซัมเมอร์นี้ กับแคมเปญ “MEGA SUMMERVERSE” ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 69 ที่ยกขบวนสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โปรโมชันแรง และกิจกรรมสร้างสีสันตลอดทั้งเดือน มอบประสบการณ์การกิน ช้อป และใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยเติมเต็มความคุ้มค่าให้ทุกโมเมนต์ของซัมเมอร์นี้กับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับสิทธิประโยชน์ทันที ดังนี้
- อิ่มอร่อยครบ 3,000 บาทขึ้นไป/วัน สะสมยอดใช้จ่ายในหมวด DINING รับเพิ่ม! คะแนน เมกา สไมล์ รีวอร์ดส 10 คะแนน
- แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น
- แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ เฉพาะการใช้จ่ายในหมวด BEAUTY & COSMETICS
ยกระดับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทยไปกับแคมเปญ "กิน-ช้อป คุ้ม X4 ที่เมกาบางนา" ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 31 มี.ค. 69 เริ่มด้วย คุ้ม 1 รับส่วนลดสูงสุด 60% และสิทธิพิเศษ* ณ ร้านค้า - ร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมรายการ คุ้ม 2 รับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านอาหารในศูนย์ฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป หรือ รับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าในศูนย์ฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป คุ้ม 3 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อใช้ K POINT แลกเท่ายอดใช้จ่าย และ คุ้ม 4 พิเศษทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ รับฟรี! ขนมหรือเครื่องดื่ม เมื่อรับประทาน / ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)
เพิ่มสีสันและความสนุกให้บรรยากาศซัมเมอร์ เพียงสมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส พร้อมแสดงใบเสร็จ (ไม่มีขั้นต่ำ) หรือสมาชิกใช้คะแนนเพียง 10 คะแนน รับสิทธิ์เล่นเกม “PLINKO เกมปล่อยความสนุก” ที่ได้ลุ้นทุกการกระเด้งและทุกช่องที่ลูกบอลตกลงไป เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษ ได้แก่ HAND SPA VOUCHER มูลค่า 695 บาท จาก LUSH, บัตรร้องคาราโอเกะ และเล่นโบว์ลิ่ง จาก BLU-O RHYTHM & BOWL มูลค่าสูงสุด 600 บาท*, MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท, เฟรนช์ฟรายส์ขนาดปกติ มูลค่า 59 บาท จาก MCDONALD’S, ไอศกรีมวานิลลา
จาก IKEA มูลค่า 8 บาท สามารถร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 1-3, 7–8, 14–15, 21–22 และ 28–29 มี.ค. 69 ณ บริเวณบูธกิจกรรม ชั้น 1 บริเวณเมน เอนทรานซ์ (หน้าร้าน JASPAL)
เติมเต็มความอร่อยสดชื่นรับซัมเมอร์กับแคมเปญ “MEGA NEW ARRIVALS” ที่ชวนเปิดประสบการณ์ไปกับเมนู
เบเกอรี่ และเครื่องดื่มใหม่ล่าสุด จากร้านยอดนิยมภายในเมกาบางนา ซึ่งสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับฟรี! ได้แก่ AU BON PAIN, CHUBBY DOUGH, CHONGDEE, FUKU MATCHA, IKEA, MATCHA AND MORE, MOLTO, OLINO CREPE & TEA, TWIN MADE, WARABIMOCHI KAMAKURA, ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน และ น้ำเต้าหู้ปูปลา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มี.ค. 69 ที่เมกาบางนาเท่านั้น
พลาดไม่ได้! กับมหกรรมช้อปสุดคุ้มรับหน้าร้อนในงาน “MEGA SUMMER ESCAPE SALE” ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 มี.ค. 69 ณ โซนแฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 เมกาบางนา ขนทัพสินค้าไอเทมรับซัมเมอร์จากแบรนด์ชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น แว่นตากันแดด รองเท้า อุปกรณ์เที่ยวชายหาด และกระเป๋าเดินทาง พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 70% ให้สายช้อปได้เตรียมตัวออกไปสนุกกับทริปซัมเมอร์ได้ร้อนแรงเกินใคร
นอกจากนี้ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษตอบโจทย์หลากหลายไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ ได้แก่ “MEGA PET DAY 2026 : SEE THE WORLD THROUGH MY PAWS” วันที่ 14 – 15 มี.ค. 69 ณ เมกา พาร์ค ชวนเหล่า PET PARENTS เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการมองโลกผ่านสายตาของสัตว์เลี้ยงแสนรัก และ “3X3.EXE SUPER PREMIER” วันที่ 21–22 มี.ค. 69 ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า การแข่งขันบาสเก็ตบอล 3X3 ทัวร์นาเม้นท์ระดับโลก ชมลีลาการโยนห่วงอันดุเดือดเร้าใจของนักกีฬามืออาชีพจากนานาชาติ พร้อมชวนทุกคนในครอบครัวได้มาร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น และดื่มด่ำบรรยากาศกีฬาไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด
ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสจักรวาลนักช้อปแห่งฤดูร้อนในแคมเปญ “MEGA SUMMERVERSE” ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 69 ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การกิน ช้อป และไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE พื้นที่แห่งไลฟ์สไตล์ที่ให้ทุกคนได้มาพบปะ ใช้เวลา และสร้างช่วงเวลาความสุขในทุกๆ วัน ผ่านสิทธิพิเศษ กิจกรรม และประสบการณ์ที่หลากหลายตลอดแคมเปญ
#เมกาบางนา #MEGABANGNA #YOUREVERYDAYMEETINGPLACE #MEGASUMMERVERSE