คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
สิ่งใดที่ต้องการเมื่อใช้ความพยายามจนสุดกำลังแล้วถึงจะได้มาตามความประสงค์ ส่วนความเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์หรือทำเองก็จะพาคุณไปยังจุดที่ดีกว่าเดิม เป็นช่วงที่ต้องรวมพลังทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน อย่าไปยินดียินร้ายอะไรมากมายสิ่งที่ยังเป็นเพียงแค่นามธรรม จะยังมีคนที่คอยขัดและแย้งคุณอยู่หรือใช้อำนาจอิทธิพลบีบบังคับให้ต้องเป็นไปตามที่ตนเองต้องการจะให้เป็น หากยิ่งปรับตัวได้ไวและเข้าใจในความเป็นไปได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้คุณเป็นต่อ ต้องรู้จักที่จะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางด้วยล่ะ ระวังถูกขโมยไอเดีย ท่านจะได้รับโอกาสให้แก้มือในความผิดพลาดที่เคยทำไว้ บางทีถ้าเถรตรงจนเกินไปก็จะเสียทีคนอื่นได้ อาจจะต้องปรับแผนแบบฉับพลันเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น ควรที่จะต้องมีคู่คิดหรือที่ปรึกษา
ด้านการเงิน ไม่สะพัดอย่างที่เคย เรื่องจ่ายมีมากควรดูที่ความสำคัญของแต่ละเรื่องด้วย อาจต้องเจรจาเพื่อของผัดผ่อน ควรต้องหาวิธีที่จะยืดอายุการใช้งานข้าวของต่างๆออกไป ระวังความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินที่เก็บงำไว้ด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนที่รสนิยมใกล้เคียงกันและเคมีเข้ากันได้ดีน่าจะไปกันได้ดีด้วย ส่วนคนมีคู่ ความหวานชื่นกลับคืนมาอีกครั้ง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ต้องใช้ความเพียรพยายามในการที่จะต่อสู้ฟันฝ่าและก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ได้ จำเป็นที่จะต้องหาแนวร่วมในการช่วยผลักดันสิ่งต่างๆตามที่คิดและวางแผนไว้ให้สำเร็จโดยเน้นที่ความถูกต้องและข้อเท็จจริงเป็นหลัก การเจรจาควรใช้เหตุและผลเป็นสำคัญและเป็นไปแบบมีหลักการ มิควรชะล่าใจในสถานการณ์ เรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้เสมอ เวลามีน้อยใช้สอยประหยัด บางทีอาจจะมีคนที่เห็นต่างก็ควรที่จะรับฟังเพราะทำให้ได้เจอมุมมองบางอย่างที่คุณเองก็คิดไม่ถึง แต่สำหรับบางเรื่องนั้นคุณไม่อาจที่จะออกโรงเองได้ก็ทำได้เพียงแค่นำเสนอแนวคิดเท่านั้น ระวังการทำอะไรที่ผิดที่ผิดเวลาและก็อาจจะทำให้เสียเรื่องได้ ข้อเสนอที่รับมาจะกลายเป็นภาระรับผิดชอบในระยะยาวจึงควรต้องดูเงื่อนไขให้ดีด้วย บางท่านก็จะมีโอกาสได้พิสูจน์ตนเองในบทบาทหน้าที่ใหม่ ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน งานเยอะเงินแยะ แถมว่ายังจะพอมีโชคอยู่บ้างแม้จะไม่เป็นกอบเป็นกำแต่ก็พอให้ชื่นใจ จะได้ของเก่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาครอบครอง อย่าหาเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ควรให้ต้นรักค่อยๆเจริญงอกงามตามกาลเวลา อย่าไปลดคุณค่าตนเองเพื่อที่จะมัดใจใครเพราะอาจทำได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้เกิดอาการน้อยอกน้อยใจกันอยู่เรื่อย
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
จะไม่ค่อยได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาสักเท่าไหร่ จะมีภารกิจในลักษณะของการต่อสู้แข่งขันเข้ามาไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์พาไปหรืออะไรก็ตาม เป็นช่วงที่ต้องใช้ความเก่งกล้าสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ บางทีอาจได้ชิมลางงานใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างจากประสบการณ์ที่แล้วๆมา คำพูดจะเป็นภัยกับตนเอง ตกอยู่ในสภาวการณ์ที่ค่อนข้างจะกดดันมิใช่น้อย ต้องอาศัยความกล้าได้กล้าเสียด้วย ระวังความหวังดีที่อาจเคลือบด้วยยาพิษ อย่าเชื่อคนง่ายหรือหลงคำยกยอปอปั้นเป็นอันขาด สมุนบริวารจะนำความร้อนใจมาให้ จะเกิดเหตุให้ต้องมีการงัดข้อกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานบางคน ควรที่จะต้องตอบรับหรือปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงหน่อย ความผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นได้เสมอ ทำงานเข้ากันได้ดีกับผู้ใหญ่ ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน มีใช้ไม่ขาดมือ รับปั๊บจ่ายปุ๊บเหมือนเจอของร้อน จะได้เงินที่ตกเบิกไว้กลับคืน ได้ลาภปาก ระวังถูกหลอกให้ลงทุน มีความเป็นไปได้มากที่จะเจอจำพวกเจอของปลอมหรือของย้อมแมวขาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนถูกใจในที่ทำงานเดียวกันเข้าใจกันเร็วเพราะต่างก็มีประสบการณ์เรื่องรักๆใคร่ๆมาแล้ว ส่วนคนมีคู่ อย่าทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ต้องเรื่องเลย สงบปากสงบคำไว้ดีที่สุด
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ความคิดไม่ค่อยลื่นไหล ตกผลึกแต่ละสิ่งได้ไม่ค่อยทันต่อเหตุการณ์ อย่าเพิ่งริอ่านทำอะไรที่นอกกรอบ ยิ่งดันทุรังก็จะยิ่งเสียหายหรือกลายเป็นความวุ่นวายที่มากขึ้น ต้องรู้จักที่จะรอจังหวะเวลาที่เหมาะสม แต่หากทำการแบบเป็นผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังแล้วก็พอไปได้ ในบางเรื่องก็รู้ทันไม่ว่าจะด้วยประสบการณ์หรือเซ้นส์ก็ตามทีแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการหรือพูดอะไรได้มากมายนัก มิควรที่จะพาตัวเข้าไปพัวพันกับเรื่องเสี่ยงทุกรูปแบบ จะมีปัญหาเข้ามาให้เครียดได้ไม่รู้จบ การโน้มน้าวชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลโดยชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงและทางที่ดีควรพูดคุยเป็นการส่วนตัวจะเวิร์คกว่า ระวังสุขภาพเสียเนื่องจากโหมงานแบบอดตาหลับขับตานอน ความสุขุมและสุภาพอาจจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้น
ด้านการเงิน หาได้ไม่ทันใช้ ค่าใช้จ่ายบางอย่างจำเป็นสำรองออกไปก่อน ตัวเงินไหลเข้ากระเป๋าช้ามาก เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินโดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึง ระวังถูกลวงด้วยเรื่องของผลประโยชน์ด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักที่หวือหวาไม่น่าที่จะยั่งยืน ระวังปัญหาอันเกิดจากอารมณ์เคลิบเคลิ้มพาไป ส่วนคนมีคู่ ของขึ้นง่ายโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวนี่แหละ รักษาน้ำใจกันด้วยล่ะ
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
พยายามทำตนให้คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ แรงอย่าเพิ่งตก ควรมีการตั้งรับที่เข้มแข็ง จะมีภารกิจบางอย่างที่ต้องซุ่มทำ การทำงานในลักษณะของการปิดทองหลังพระจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามที่ตั้งใจ พูดให้น้อยทำให้มากจะปลอดภัย อย่าเพาะศัตรูเพิ่มหรือทำตนเป็นปฏิปักษ์กับใคร ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้คุณเป็นที่รักแก่ผู้ที่ได้พบปะเจอะเจอ จะได้ประโยชน์และมีมุมมมองที่กว้างขึ้นจากการทำงานร่วมหรือสนทนาปราศรัยกับผู้ใหญ่หรือผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในแวดวงเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม เรื่องบางอย่างช้าแต่ชัวร์ดีกว่า บางสถานการณ์นั้นก็มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะคาดเดา จะได้กุนซือดีมาเป็นที่ปรึกษาสำหรับโครงการใหญ่ คิดทำการใหญ่ต้องใจเย็นๆโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่ต้องใช้เงินทุนสูง
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ ระวังสิ่งที่ล่อตาล่อใจจะทำให้ค่าใช้จ่ายเตลิดไปไกล ควรต้องรู้จักที่จะหักห้ามใจ ไม่สปอยล์ตนเองและคนข้างกายให้มากนัก วุ่นวายเรื่องของหนี้สิน ข้าวของสูญหายจากความสะเพร่าของตน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีคนควงไม่ซ้ำหน้า ส่วนคนมีคู่ ยังคงทำหน้าที่ของตนได้ดี เทคแคร์ดูแลแม้จะยังมีเรื่องขุ่นเคืองใจกันอยู่
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
เจอความพลิกผันกลับตาลปัตร อะไรที่คิดว่าจะได้ก็กลับชวดแต่อะไรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็กลับเป็นตรงกันข้ามจนแทบไม่น่าเชื่อ แต่ไม่ว่าจะทำการใดๆก็ตามมิควรที่จะคาดหวังในผลลัพธ์ให้มากจนเกินเหตุแต่ก็ทำให้เต็มกำลังความสามารถก็พอ ต้องอดทนและอย่าได้เกี่ยงงานหรือสร้างเงื่อนไขข้อแม้จนทำให้คนอื่นมองคุณติดลบล่ะเก็บอาการให้อยู่เมื่อต้องเจอกับความไม่ได้ดั่งใจที่จะทยอยมาเป็นระลอก การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นแบบที่ไม่มีปี่มีขลุ่ย อย่าได้ทิฐิให้มากไป ทำงานในหน้าที่รับชอบด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมาดีที่สุด ระวังความเสี่ยงที่ไม่คุ้มโดยเฉพาะเมื่อต้องเดิมพันด้วยชื่อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ศรี ทำความเข้าใจในข้อเสนอและสัญญาด้วยความรอบคอบและรัดกุมเผื่อว่าจะมีนัยยะบางอย่างแอบแฝง อาจมีอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
ด้านการเงิน กระเป๋าตุง มีรายรับหลายทาง หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วย ขยันซื้อ จ่ายเพื่อหน้าตาทางสังคม หากรู้จักที่จะประยุกต์ใช้ข้าวของบ้างก็คงทุ่นเงินได้มากเลย ได้หม่ำของฟรี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคู่แข่งในเรื่องรัก หากรักจริงหวังแต่งคงต้องเร่งทำคะแนน ส่วนคนมีคู่ บาดหมางกันเพราะบุคคลที่สามเป็นเหตุ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ปัจจัยภายนอกบางอย่างจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจจะให้เป็นกลับต้องพลิกล็อคไป และอาจทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย มิควรที่จะคิดทำการณ์ใหญ่เกินตัวแต่ควรพยายามไปให้ถึงเป้าหมายในแต่แต่ละวันให้ได้ บางบทบาทหน้าที่อาจจะต้องมีการคิดทบทวนดูใหม่ว่าให้ความใส่ใจมากพอกับที่ได้รับความไว้วางใจหรือยัง พูดน้อยฟังมากจึงจะได้ประโยชน์ ความคิดความเห็นถ้าไม่มีใครขอก็ควรเงียบไว้จะปลอดภัยกว่า ระวังพฤติกรรมที่อาจจะดูขัดหูขัดตาผู้ใหญ่ด้วย สิ่งใดที่จะได้มามักเกิดด้วยความที่ไม่คาดหวัง ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้บรรยากาศที่ตึงเครียดดูผ่อนคลายขึ้น จะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องเร่งสปีด มีบางภารกิจที่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นจัดการแทนเนื่องด้วยเวลาที่กระชั้นเข้ามาหรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สะดวกจัดการด้วยตนเอง
ด้านการเงิน รับมากจ่ายมาก มิควรหาเหตุให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองโดยไม่จำเป็น อย่าควักออกง่ายจนเกินไป ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจะตกมาถึงมือช้ากว่ากำหนด งดให้ใครๆหยิบยืม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้เจอคนที่รู้สึกว่าโดนใจอย่างแรง ตกหลุมรักจนยากที่จะถอนตัว ส่วนคนมีคู่ เป็นกุนซือข้างกายที่ดีแม้จะมีเถียงกันบ้างแต่ก็จะเข้าใจอะไรๆได้ดีขึ้น
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
มีเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีทางการดำเนินชีวิตไปจากเดิม อย่าให้ความกระตือรือร้นเป็นไปแค่ในระยะแรกเท่านั้นล่ะ แต่แนวทางแบบที่บู๊ๆลุยๆเห็นทีว่าคงยังจะไม่เหมาะนักในระยะนี้ จะมีความแปลกใหม่เข้ามาให้ได้เรียนรู้อยู่เสมอ สิ่งที่หยิบจับทำจะมีความคืบหน้าให้ได้เห็นบ้างแต่ก็มิได้มากมายอะไรนัก บางทีอาจจะเจอเงื่อนไขหรือข้อแลกเปลี่ยนที่ทำให้ต้องอึ้งไปชั่วขณะ ต้องรู้จักเก็บอาการโดยเฉพาะเมื่อมีการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น ความผิดปกติบางอย่างหากไม่สังเกตให้ดีก็มิอาจจะรู้ได้และจะทำให้แก้ไขได้ไม่ทันการณ์ การที่ต้องเข้าไปเป็นตัวแทนนายหน้าหรือติดต่อประสานงานก็ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบมากหน่อยเพราะคู่แข่งหรือผู้ที่คุณต้องไปพบนั้นไม่ธรรมดาหากวางกลยุทธ์มาดีมีสิทธิ์จะสำเร็จได้ ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา มีแต่เรื่องให้ต้องจ่ายออก ทรัพย์สินเสียหายต้องซื้อใหม่ชดเชย เรื่องของค่าเดินทางและบ้านช่องที่ต้องซ่อมแซมปรับปรุงก็ดึงเงินออกจากกระเป๋าไปมิใช่น้อยๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่มาติดพันก็ยังไม่เป็นคนที่ใช่ และคนที่ไปมีใจก็มิได้มีทีท่าว่าจะชอบคุณ ส่วนคนมีคู่ จะมีเรื่องให้ต้องขุ่นข้องหมองใจกัน อาจเจอคำพูดในลักษณะของการตัดพ้อ
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
สิ่งที่ทุ่มเททำถึงแม้ว่าจะไม่เห็นผลตามที่หวังแต่ก็มิได้ถึงกับว่าจะเสียของซะทีเดียว เป็นเรื่องของโอกาสที่เข้ามาในจังหวะที่ยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องแต่จำเป็นต้องรับไว้ไม่ว่าจะเกิดจากความเกรงใจหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม บางทีการที่ยอมทำอะไรที่ตามน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอาจจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกให้กับคุณได้ในภายหลัง และอย่าริที่จะเหยียบเรือสองแคมเป็นอันขาด การที่โดดลงไปช่วยเหลือหรือปกป้องใครโดยเกินกำลังความสามารถหรือขอบเขตอำนาจตนกลับเป็นเรื่องที่ทำให้ให้ต้องเปลืองตัวโดยไม่จำเป็นพึงต้องคำนึงถึงความถูกต้องและหลักความจริงให้มากด้วย จะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องลุ้นหรือประหลาดใจได้ตลอด พยายามพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสให้ได้ถึงจะไม่ง่ายแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรซะเลย ระวังอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพ
ด้านการเงิน ต้องประคับประคองเงินในกระเป๋าหน่อย พิจารณาจ่ายตามความจำเป็นและเห็นว่าเหมาะสม ระวังจะถูกโกงค่าแรงหรือผลประโยชน์ ควรใช้ข้าวของให้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักไม่สดใส คนที่มีใจให้ดูเหมือนว่าจะเข้าถึงยาก ส่วนคนมีคู่ มีพฤติกรรมที่สร้างความหงุดหงิดให้อีกฝ่ายโดยไม่ตั้งใจ ดูอารมณ์ของคู่สนทนาด้วย
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
เป็นช่วงที่อาจจะดูเหมือนคนที่เรื่องเยอะเรื่องมากอยู่สักหน่อยแต่ก็เป็นเพราะต้องดูแลรับผิดชอบหลายเรื่องอีกทั้งเวลาที่มีก็จำกัดจึงคอยกระตุ้นคนอื่นๆให้เร่งมือและมีความกระตือรือร้น จะมีการเปลี่ยนแผนแบบกะทันหันเนื่องจากได้รับข้อมูลใหม่หรือเกิดฉุกคิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้ ปัจจัยเรื่องของงบประมาณก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินการขาดความคล่องตัว จำเป็นต้องตามหาข้อพิสูจน์หรือข้อเท็จจริงบางประการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ มีเหตุให้ต้องเข้าไปเป็นตัวกลางเพื่อไกล่เกลี่ยหรือยุติความขัดแย้งที่อาจจะมีชนวนให้ลุกลามบานปลาย สำหรับปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังก็จะคลี่คลายไปได้ในระดับหนึ่ง ควรต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับการเป็นที่ปรึกษาเฉพาะกิจด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะสร้างความลำบากให้บ้างไม่มากก็น้อย
ด้านการเงิน หมุนเงินเก่ง แต่ระวังความฟุ้งเฟ้อเกินตัว มีเหตุให้ต้องเสียผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ไปบางส่วน หรือได้ผลตอบแทนที่มิได้มาในรูปของตัวเงิน ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวทำให้ต้องควักทุนสำรอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ทำให้ปลื้ม มักจะแพ้ทางคนช่างเอาใจ ส่วนคนมีคู่ สัมพันธภาพดูเหมือนว่าจะง่อนแง่นเพราะปัญหาที่หมักหมมมานานและวาจาที่พลั้งไปสะกิดโดนแผลเก่าเข้าอีก
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ต้องรู้จักที่จะโอนอ่อนผ่อนตาม มีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์และรอมชอมมากขึ้น อย่าใช้อคติในการตัดสินสิ่งต่างๆ การดำเนินงานใดๆยังคงต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเป็นส่วนใหญ่ หากยิ่งได้อิงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วอะไรที่ว่ายากก็ดูเหมือนว่าจะง่ายและมีความเป็นไปได้มากขึ้น แต่บางทีการตัดสินใจที่ผิดกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหตุจากที่ในตอนแรกคุณไม่ยอมที่จะฟังเหตุและผลของคนอื่นนั่นเอง ระวังคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์จะพาให้วงแตกไว้ด้วย จะมีเรื่องรกสมองเยอะทำให้บางขณะถึงได้ตามความคิดผู้อื่นไม่ค่อยทัน อย่าหยิ่งที่จะถามเพื่อความเข้าใจที่กระจ่าง มีบางภารกิจที่ต้องจัดการในทางลับและมีอุปสรรคให้ฟันฝ่าเยอะกว่าที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ การเดินทางขลุกขลักและไปไหนมาไหนก็ให้ระวังการมีปัญหากับเจ้าถิ่นด้วยล่ะ
ด้านการเงิน มีความคล่องตัวพอสมควร มีลู่ทางในการหารายได้เสริม ได้ลาภปากหรือของฝากจากทางไกล ได้ขวัญถุงจากผู้ใหญ่ แต่อาจหมดเปลืองไปกับเรื่องของการตามกระแสแฟชั่น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอใครบางคนที่เห็นแล้วปิ๊งและมีการสานสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะรวดเร็ว ส่วนคนมีคู่ เป็นจังหวะที่จะได้เคลียร์เรื่องราวที่ค้างคาใจ
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ขยับทำอะไรไม่ได้มากตามที่ใจปรารถนา มีเหตุให้ต้องพะวักพะวงหลายอย่างแต่ถึงกระนั้นก็ต้องดั้นด้นเดินหน้าต่อ ควรที่จะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดด้วย บางเรื่องก็ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมจะมัวนิ่งนอนใจมิได้เป็นอันขาด ต้องรีบทำรีบจบมิควรปล่อยให้กลายเป็นดินพอกหางหมู จำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในภารกิจบางอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เรียบเรียงความคิดและคำพูดให้ดีก่อนจะได้มิเกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน ไม่อาจหลบเลี่ยงความเสี่ยงได้พ้นเนื่องจากปัจจัยหลายสิ่งที่ไม่เอื้ออำนวยจึงควรเว้นจากการอาสาช่วยคนอื่นชั่วคราวโดยเฉพาะในเรื่องที่มากินเวลางานของคุณ ความขัดแย้งส่วนใหญ่เกิดจากการมองต่างมุมและคิดเข้าข้างตนเองมากไป สติและปัญญาจะพาให้พ้นวิกฤติไปได้ ขวนขวายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมและพัฒนาทักษะให้หลากหลายยิ่งขึ้น มีเกณฑ์โยกย้ายหรือเดินทางกะทันหัน
ด้านการเงิน ต้องพยายามรักษาสภาพคล่องไว้ให้ได้ อย่าใช้เงินเปลืองหรือใช้เงินแบบคนที่จมไม่ลง จะเจอคนที่ผิดคำพูดหรือค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ จะมีการต่อรองเรื่องค่าชดเชยความเสียหายบางอย่าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักไม่สมหวัง เจอคนประเภทจับปลาสองมือ ส่วนคนมีคู่ ชีวิตคู่เปราะบาง แตกหักง่าย ระวังต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์แบบไม่มีใครยอมใคร