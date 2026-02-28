ใครเตรียมแพลนเที่ยวต้องไปมหกรรมบัตรโดยสารราคาพิเศษ ในงาน “Emirates Travel Fair 2026”

เอมิเรตส์ชวนเปิดประสบการณ์บินเหนือระดับ พร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยบริการที่มุ่งเน้นยกระดับทุกขั้นตอนการเดินทางให้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป ทั้งภาคพื้นดินและบนท้องฟ้า ด้วยบริการสุดหรู เครื่องบินทันสมัย อาหารรสเลิศ ความบันเทิง ice กว่า 6,500 ช่อง และการบริการที่ใส่ใจจากลูกเรือ เพื่อสร้างประสบการณ์การบินที่ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ซึ่งงาน “Emirates Travel Fair” ได้ก้าวขึ้นเป็นอีเวนต์สำคัญสำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้สัมผัสและทำความรู้จักกับนวัตกรรมล่าสุดบนเครื่องบิน พร้อมค้นหาแรงบันดาลใจสู่จุดหมายปลายทางทั่วโลก ภายในงานพบข้อเสนอสำหรับบัตรโดยสารราคาพิเศษ ครอบคลุมทุกชั้นโดยสาร ได้แก่ ชั้นประหยัด (Economy Class) ชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy) ชั้นธุรกิจ (Business Class) และชั้นหนึ่ง (First Class) ตอบโจทย์นักเดินทางทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน
ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์กับห้องโดยสารใหม่ล่าสุดของสายการบินฯ อย่างชั้นประหยัดพรีเมียม และเข้าถึงบัตรโดยสารราคาพิเศษในเส้นทางบินยอดนิยม ทั้งเส้นทางระยะไกลและเส้นทางในภูมิภาคที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
ผู้ที่เข้าชมงานยังจะได้รับสิทธิพิเศษหลากหลายรายการ อาทิ ทางเลือกการชำระเงินที่จองบัตรโดยสารภายในงาน รวมถึงโปรโมชันผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 4 เดือน* เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับนักเดินทางมากยิ่งขึ้น
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้ใกล้ชิดกับลูกเรือของสายการบิน พร้อมร่วมถ่ายภาพกับมาสคอตกัปตันในบรรยากาศเป็นกันเอง อีกทั้งยังสามารถค้นพบเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วโลก และสัมผัสมาตรฐานการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นเลิศในแบบฉบับของเอมิเรตส์ ซึ่งมุ่งยกระดับประสบการณ์การเดินทางในทุกมิติ
ห้ามพลาด งาน “Emirates Travel Fair 2026” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2569 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับข้อเสนอพิเศษและประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน