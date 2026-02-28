3 ลุคสวยสะกดสายตาของ เบคกี้-รีเบคก้า ที่มิลาน

สไตล์ที่สะกดทุกสายตาของ เบคกี้-รีเบคก้า อาร์มสตรอง ขณะดื่มด่ำไปกับบรรยากาศเมืองมิลาน ในสามลุคอันโดดเด่นจาก Tod’s (@tods) ที่สะท้อนเสน่ห์ของไลฟ์สไตล์แบบอิตาลีได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ลุคแรกของเบคกี้เปี่ยมด้วยความสดใสในแบบหญิงสาวยุคใหม่ ด้วยเดรสหนังสั้นสีขาวเลเยอร์ทับด้วยเสื้อเชิ้ตลายทางสีฟ้า จับคู่กับกางเกงขายาวสีขาว พร้อมคอมพลีตลุคด้วยรองเท้า Metal Dots Gommino และกระเป๋าขนาดมินิรุ่น Metal Dots ซึ่งโดดเด่นด้วยปุ่มโลหะอันเป็นเอกลักษณ์
ลุคถัดมาถ่ายทอดเสน่ห์ความมั่นใจร่วมสมัย ผ่านเสื้อคอเต่าแขนยาวสีส้มแมตช์กับกางเกงขายาวผ้าลินิน เพิ่มลูกเล่นความชิคด้วยผ้าพันคอไหมลายทาง และกระเป๋าช้อปปิ้งรุ่น T-Timeless ดีเทลหนังถักที่สะท้อนความประณีตของงานฝีมือ
ปิดท้ายด้วยด้วยลุคที่ชวนให้นึกถึงความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิที่กำลังมาเยือน ด้วยเสื้อเชิ้ตหนังกลับ Pashmy สีเหลืองหญ้าฝรั่ง (Saffron) คลุมด้วยเสื้อแจ็คเก็ต Caban หนังกลับ Pashmy สีส้มอมน้ำตาล เสริมด้วยกระเป๋าถือรุ่น T-Timeless ดีไซน์เอฟเฟกต์ลายฉลุ และรองเท้าโลฟเฟอร์ Metal Dots ถ่ายทอดความสง่างามเหนือกาลเวลา