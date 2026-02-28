แอร์พอร์ตลุคของ เบคกี้-รีเบคก้า ในโททัลลุคจาก Tod's

ชมแอร์พอร์ตลุคของ เบคกี้-รีเบคก้า อาร์มสตรอง (@becca) ในโททัลลุคจาก Tod's (@tods) สำหรับออกเดินทางไปงาน Milan Fashion Week เพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์ของ Tod's คอลเลกชัน Fall/Winter 2026 สำหรับสุภาพสตรี โดยครีเอทีฟไดเรกเตอร์ Matteo Tamburini
โดยเบคกี้มาในสไตล์เรียบโก้ด้วยเสื้อจัมเปอร์ผ้าไหมสีเขียว สวมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตซาฟารีหนังกลับ Pashmy แมตช์กับกระโปรงสั้นหนังสีเบจ พร้อมกับกระเป๋าหนัง Di Filio สุดคลาสสิก เสริมลุคด้วยแว่นตากันแดดทรงหยดนํ้า ดีเทลขาแว่นตาประดับหนังถัก ปิดท้ายด้วยรองเท้าสนีกเกอร์รุ่น T-Marathon ดีไซน์หนังกลับและผ้า